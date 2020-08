Ojo, Reinaldo: el futbolista chileno que tiene aspiraciones políticas

Reinaldo Rueda sabe que tiene el deber de entregarle una nueva generación de futbolistas a Chile con la misma mentalidad ganadora de los experimentados, que supieron clasificarse a los Mundiales de 2010 y 2014. Aunque recibió una herencia de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, su deber es hacer el recambio generacional para mantener el alto nivel en el seleccionado chileno.



Sin embargo, Rueda sabe que puede apoyarse en los referentes de la Roja: hombres de vasta experiencia, con ideas de superación constante, y que han cultivado su mente más allá del fútbol.



Es el caso de uno de los jugadores con los que más inconvenientes ha tenido en su proceso como seleccionador de Chile. Claudio Bravo, el referente del arco chileno, y que se ha negado a ser convocado por Rueda en el último tiempo, demostró que tiene una visión de su futuro muy distinta a la normal de un futbolista.



Bravo se plantea su vida después del retiro de las canchas, y cuando cuelgue los guantes su deseo no es precisamente ser entrenador o preparador de arqueros. En conversación con ‘Mujeres de Opinión’, en Instagram, el portero sorprendió confesando que se ve haciendo política en el futuro.



“Quiero realizar un máster en gestión deportiva. También, me gustaría tener alguna opción en la política, porque me gusta mucho la parte de poder ayudar a los demás”, confesó el actual portero del Manchester City.



El guardameta aseguró que su estancia en Inglaterra le ha abierto la mente y por eso quiere “poder realizar algunas cosas que he visto en Europa para implementar en Chile. El país tiene la capacidad de poder realizar muchas cosas, pero a veces nos quedamos cortos”.