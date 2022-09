¡Te la devolvieron, Dinamarca! Catar no se quedó callado y respondió

El Mundial de Catar en el 2022 está a la vuelta de la esquina. Alrededor de 50 días son los que separan al mundo de ver la fiesta más hermosa del fútbol, que se desarrolla cada cuatro años. La decisión por parte de la FIFA en designar al país catarí fue y ha sido hasta la fecha de hoy, muy polémica por la carencia de derechos humanos de la nación.

Sumado a los derechos humanos y los temas sociales y políticos de Catar, también se desprenden otros aspectos que tampoco calan para nada bien. Pues se trata de una nación que verdaderamente poco o nada le apasiona el fútbol. De hecho, se dice que una vez culmine el Mundial, se especula que uno que otro estadio sea olvidado. Y ahí es donde aparece la gran pregunta, ¿qué pasará con la gran inversión árabe en los recintos deportivos? ¿Cómo responderá Catar por la muerte de tantos trabajadores?



Y es que, desde el sí por parte de la FIFA en que Catar fuera la sede del Mundial en 2022, empezaron a trabajar fuertemente por las mejoras en los recintos deportivos, y en la construcción de los estadios para ofrecer una cantidad de espacios para el desarrollo de la justa deportiva. Constructores de Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka y Pakistán. Además, según The Guardian, hay una cifra de 6,500 fallecidos durante las obras.



Por esta razón, de la mano con la marca Hummel, Dinamarca sacó dos uniformes para la justa deportiva. El primero, su característica indumentaria roja, pero con el escudo y logo difuminados, y el segundo, un diseño negro para homenajear a los fallecidos durante los trabajos en los estadios. Ante estas protestas, Catar no se quedó callado y respondió fuertemente.



El Comité Supremo de Catar que se dedica a la organización del Mundial, expidió un comunicado en contra de la decisión de Dinamarca, “desde que ganó el derecho a organizar el Mundial, se ha trabajado diligentemente junto al gobierno catarí para garantizar que el torneo deje un legado social duradero. Nuestro compromiso con este legado ha contribuido a la realización de importantes reformas en el sistema laboral, promulgando leyes que protegen los derechos de los trabajadores y garantizando la mejora de sus condiciones de vida”.



No pararon ahí, pues también advirtieron, “a través de nuestra colaboración con el Grupo de Trabajo de la UEFA y otras plataformas dirigidas por la FIFA y otros grupos independientes, hemos entablado un diálogo sólido y transparente con la DBU (federación danesa). Este diálogo ha permitido comprender mejor los progresos realizados, los retos a los que nos enfrentamos y el legado que entregaremos más allá de 2022.



Por ello, rebatimos la afirmación de Hummel de que este torneo ha costado la vida a miles de personas. Además, rechazamos de todo corazón que se trivialice nuestro auténtico compromiso de proteger la salud y la seguridad de los 30,000 trabajadores que construyeron los estadios del Mundial y otros proyectos del torneo. Ese mismo compromiso se extiende ahora a 150,000 trabajadores de diversos servicios del torneo y a 40,000 trabajadores del sector de la hostelería”.



No todo es color de rosa para Dinamarca, pues Catar se despidió con un dardo, “los países deben hacer siempre más para proteger los derechos de las personas en todo el mundo, también en Dinamarca. La labor del SC es reconocida por numerosas entidades de la comunidad internacional de derechos humanos como un modelo que ha acelerado el progreso y ha mejorado vidas. Las reformas de Catar son reconocidas por la OIT y la CSI como una referencia en la región.



Como todos los países, el progreso en estas cuestiones es un viaje sin línea de meta, y Catar está comprometido con ese viaje. Instamos a la DBU a que transmita con exactitud el resultado de su amplia comunicación y trabajo con el SC, y a que se asegure de que esto se comunique con exactitud a sus socios en Hummel”.