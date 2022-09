¡En segundos se viralizó! Curiosa reacción de Casemiro en Brasil

La fecha FIFA dejó un montón de amistosos apasionantes para los combinados nacionales que poco a poco se están preparando de la mejor manera para afrontar la Copa del Mundo en Catar. Falta cada vez menos para que la fiesta arranque en territorio asiático, y Brasil no deja de descrestar en busca de ese título, pues es sin duda alguna, uno de los favoritos para quedarse con el título.



Brasil, esa selección que busca el trofeo después de 20 años de sequía arrancó de la mejor manera sus amistosos. Ante Ghana los venció 3-0 y frente a Túnez, no dejó dudas con su superioridad en un categórico 5-1. Casemiro fue fundamental en la medular para asegurar los resultados aunque poco sufrieron en ambos amistosos.

Durante una charla motivacional que tuvo el protagonismo de Thiago Silva como el capitán y el líder, hubo una curiosa reacción de Casemiro que no duró mucho tiempo para que se viralizara, y es que la cara del volante defensivo es imperdible. En medio de la efusividad, Silva, quien tenía a su derecha al ex Real Madrid, y para explicar algo, le pegó tres palmadas a su compañero en la espalda.



No demoró mucho Casemiro en quedándose viéndolo, y ahí Thiago Silva le dio un abrazo, mientras la cara de 'Case' cambiaba poco a poco tirando una risa. Sin duda alguna, muestra el buen ambiente que se está viviendo en la 'Canarinha' previo al Mundial.