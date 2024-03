Bacca reaccionó a extorsión y supuesto secuestro a familiares

Luego del gran triunfo de Junior sobre Jaguares por 3-1 en Barranquilla y en donde fue figura Carlos Bacca anotando tal vez el gol más lindo de la noche, el delantero rompió el silencio y se refirió a lo ocurrido hace unos días donde fue víctima de extorsión por supuesto secuestro de sus familiares.



El delantero reconoció que no la pasó bien y aseguró que las autoridades fueron claves para que las cosas no pasaran a mayores.

“Difícil porque fueron horas complicadas, pero gracias a Dios siempre tuvimos la tranquilidad y fe que mi hermana, su esposo y la otra persona que estaban en eso del secuestro estaban bien. Pero no es fácil, son horas duras y jodidas, con incertidumbre, sin poder hacer nada dejar todo en manos de Dios”, señaló en diálogo con El Heraldo.



Además, agradeció a las personas que ayudaron a que no le pasara nada a sus familiares y que todo quedara en un susto.



“Dándole gracia a Dios a las personas que trabajaron como Alex, Yesid, el mayor y todo el Gaula de Barranquilla, de Atlético y Santa Marta para que mi hermana pudiera volver bien a casa”, mencionó el nacido en Puerto Colombia.



Finalmente, Bacca hizo un llamado para que este tipo de cosas no ocurran en Colombia: “Muy difícil, es duro, ojalá nadie lo viva porque fueron horas de no poder hacer nada, solo lo vivió mi hermana y su esposo. Ojalá que no estas cosas no vuelvan a pasar”.