Carlos Antonio Vélez respondió a la tutela que perdió con Santos Borré

Carlos Antonio Vélez acató la sentencia de un juzgado en Bogotá y se retractó al aire sobre un comentario que hizo en julio de este año acerca de Rafael Santos Borré y su esposa, Ana Caicedo.



El futbolista del Eintracht Frankfurt y de la Selección Colombia, interpuso una tutela y la ganó. Así que el periodista tuvo que rectificar lo dicho en su espacio radial ‘Planeta Fútbol’ el pasado viernes, cumpliendo con la orden judicial.



Sin embargo, este lunes el reconocido periodista inició su columna de opinión, conocida como ‘Palabras Mayores’, con fuertes declaraciones sobre sus futuras opiniones y los posibles intentos de silenciarlo con acciones de ley.



“Primero: las informaciones que aquí doy, tienen sustento. Todo lo que informe tiene prueba. Eso sí, protejo y protegeré la fuente porque la ley me ampara.



En segundo lugar: las opiniones, que son distintas a la información, son libres. Puedo opinar de lo que me dé la gana; lo que quiera y como quiera, dentro del marco legal. No hay censura, dice la Constitución Política de Colombia”, comentó Vélez en Antena 2.



Luego sus palabras fueron mucho más fuertes, y dejó un mensaje claro para Borré y para todo futbolista que pretenda callarlo.



“Tercero: aquí, para opiniones no hay intocables. ¡No, papá! Eso sí, cuando la opinión los favorece, no reclaman ni agradecen.



En cuarto lugar: por mucho que intenten silenciar opiniones libres e independientes como la mía, no lo lograrán porque voy a resistir”, finalizó.