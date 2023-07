Vélez reveló que visitó a Lorenzo y se llevó grandes sorpresas

El técnico argentino Néstor Lorenzo sigue invicto con la Selección Colombia y después de su última prueba contra Alemania (ganaron 2-0), el timonel del seleccionado empezó a trabajar en lo que será el debut en Eliminatorias y que terminará siendo la prueba de fuego para él, pues deberá demostrar que los amistosos sirvieron para engranar una idea de juego concreta.

Sin embargo, como todo no es maravilla, siempre existirán las críticas a Colombia y uno de los que siempre ha mencionado las fallas del seleccionado es el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien sorprendió al revelar en su programa ‘Palabras Mayores’, detalles de su visita a la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.



Vélez contó que ingresó a la oficina de Néstor Lorenzo para hablar con él, pero se encontró fue con sus asistentes, quienes le mostraron el trabajo que estaban realizando con miras al debut contra Venezuela en Eliminatorias.



“Para cerrar mi visita, entré a la sala del cuerpo técnico de Colombia. Fui a ver si estaba el profe Lorenzo, pero no estaba. Estaba Valentino Dressino, que es uno de los analistas de rendimiento, y estaba el profesor Alejandro Otamendi, el entrenador de arqueros. Me mostraron todo, sin ningún tipo de problemas, me pareció muy democrático”, reveló Vélez



Además, Vélez agregó que entabló conversación y les dijo por qué los criticaba tanto: “tuve la oportunidad para decirles por qué es que los critico y clarito dije que, si tenemos una renovación, ahí tenemos una gran cantidad de jugadores, ¿por qué tenemos que estar llamando jugadores que ni siquiera están jugando? A ver si me podían explicar”.





​Por otro lado, los asistentes técnicos le detallaron lo que hacían y quedó gratamente sorprendido porque tenían un monitoreo de jugadores de manera constante.



“Tienen el seguimiento de los jugadores lesionados, lo tienen día a día. Vi que estaban haciendo un trabajo de scouting sobre Venezuela, que es nuestro primer rival. Algunos estaban de viaje, observando jugadores del rival y presuntos implicados en próximas convocatorias. Vi a todo el mundo trabajando”, mencionó Vélez.



Por último, dio su balance general de la visita, la cual logró gracias a que estuvo acompañando a su nieto futbolista y allí se dio cuenta del crecimiento en estos últimos años.



“Me encontré con un montón de sorpresas que vale la pena, a veces, tocar con los dedos. Como el deporte nacional, del que yo también he participado, es jorobar y jorobar y decir que no hacen un carajo. Uno se va de narices con la realidad, sí, hacen muchas cosas, entonces ni hablar, hay que admitirlo. El día que se equivoquen, garrote y el día que hacen las cosas y uno ve que son tangibles, hay que decirlo y nada más. No cuesta nada”, finalizó Carlos Antonio Vélez.