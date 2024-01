Vélez destrozó a Cárdenas tras goleada sufrida en el Preolímpico

La Selección Colombia Sub-23 sufrió una fuerte goleada 3-0 contra Ecuador en el Preolímpico de Venezuela y el equipo dirigido por Héctor Cárdenas recibió muchas críticas por ese pésimo debut.

Uno de los que se pronunció ante el resultado negativo del seleccionado, fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien a través a de su red social de ‘X’, criticó duramente el rendimiento del equipo.



“Muy pobre lo de la Selección Colombia en la apertura del preolímpico. Equipo plano, sin ideas, vulnerable, sin plan B, carente de alternativas y soluciones. Individualidades hay, pero colectivo no. Fueron tres, pero pudieron ser 5 los goles recibidos”, dijo Vélez.



De igual manera, el analista mencionó que toda la culpa fue de Héctor Cárdenas, quien no tuvo soluciones para revertir y consideró el debut como papelón.



“Cuándo se pierde como se perdió, lo primero que el DT debe decir es 'la culpa es mía y asumo toda la responsabilidad' y no lo que escuché …'no voy a hacer ningún juicio público a mis jugadores', ¿cómo así?. ¿'Es que cree el técnico no tiene culpa del papelón?", finalizó Vélez.