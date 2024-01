Así reaccionó Héctor Cárdenas a la derrota de Colombia en Preolímpico

La Selección Colombia Sub-23 tuvo un amargo debut en el grupo A del Torneo Preolímpico 2024, al perder este sábado 0-3 contra Ecuador, en un resultado inesperado y estrepitoso, que complica las posibilidades de clasificar al cuadrangular final y buscar un cupo a los Juegos Olímpicos de París.



Sin embargo, para el técnico Héctor Cárdenas, la Selección puede revertir la situación y alentó a sus jugadores a mejorar.



Ante la negatividad que se vive en las redes sociales, sorprende la reacción del entrenador de la Selección Sub-23.



Sensaciones: “La verdad es que duele arrancar de esta manera, pero soy consciente de que hay un grupo de hombres resilientes y nos vamos a sobreponer, de esto estoy seguro. Hay que ir partido a partido”.



Entretiempo: “Hablamos de lo que es el equipo, ellos conocen y nos ha dado resultado que es ser capaces de trabajar en amplitud y profundidad. Hay que equilibrar el equipo. El aprendizaje es que tenemos que corregir porque, al final, es un campeonato corto y las oportunidades hay que aprovecharlas. Nuestro equipo lo hará. Nos vamos a levantar, sé de las cualidades que tienen y no voy a cuestionar a ninguno de mis dirigidos”.



Expulsión: “Competir desde los primeros minutos con uno menos no es fácil. Además, el rival tiene argumentos y ellos buscaron pasajes en los que encontraron las sociedades que los caracterizan y ese juego por las bandas. El equipo lo controló, pero nos vamos dolidos por la derrota, que fue larga y abultada. Sin embargo, tenemos con qué revertir todo”.



Actitud: “El ímpetu y deseo de querer hacer las cosas nos juegan una mala pasada. La primera tarjeta amarilla fue acertada y hasta el árbitro lo calmó a Jimer Fory, pero luego se dio una acción infortunada, en la que la decisión del jugador no fue la correcta, pero de seguro ya aprendió, crecerá y madurará mucho más. Eso sí, el partido no se perdió solo por la expulsión. Hablamos que no debíamos pasarnos en la fuerza y revoluciones”.



Lo que viene: “Tenemos días para recuperar físicamente al equipo, después hacer la evaluación. No podemos quedarnos en discusiones y reproches, sino pasar la página. Tenemos que pensar en Brasil y ahí se va a mostrar para qué está Colombia”.