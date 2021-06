¿Crítica a James? Carlos Antonio Vélez elogió a Cuadrado y lanzó dardo

Reinaldo Rueda comenzó con pie derecho su segundo ciclo en la Selección Colombia y con dos victorias y un empate en tres partidos, logró corregir el camino en Eliminatorias y un buen debut en la Copa América.

Sin embargo, hubo un hecho que generó bastante polémica y fue la no convocatoria de James Rodríguez, volante creativo con presente en Everton, quien, previo al duelo contra Ecuador, manifestó su inconformidad con la decisión técnica y causó controversia por sus declaraciones en un 'live' de Instagram junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez.



Con este panorama y después de la victoria por 1-0 contra el conjunto de Gustavo Alfaro, Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano, se refirió a la situación con James y a lo dicho por Juan Guillermo Cuadrado en la atención a medios, quien aseguró 'Nadie es más que todo el equipo. Cuando estamos unidos, creo que somos más fuertes'.



Así, el reconocido periodista, a través de su cuenta de Twitter, elogió las palabras y el momento de Cuadrado y aprovechó para enviar un dardo, que se entiende, va para James Rodríguez.



"¡Si alguien no suma, sobra! Hace rato pedimos equipo y este está por encima de todos…. Cuadrado es, por si acaso, el único jugador que actúa y triunfa en un escuadra TOP.. autoridad no le falta!!!", escribió.