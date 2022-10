Vélez no se quedó callado y contratacó a Santos Borré: dura respuesta

Hace unas semanas, el polémico periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez volvió a prender las llamas en unas venenosas opiniones. El oriundo de Manizales, que se la tiene agarrada a los panelistas de los diferentes programas también ha demostrado su desagrado a los exjugadores que se convierten de la noche a la mañana en opinadores en canales de televisión, tildándolos como analfabetas funcionales.

Pero eso no fue lo único que levantó el incendio por parte de Carlos Antonio Vélez apuntando a un futbolista actual como lo es Rafael Santos Borré. Resulta y acontece, que el conductor del programa de RCN Radio, Palabras Mayores mencionó hace unas semanas que en la vida de los jugadores era mejor que ni los padres, ni madres, ni hermanos, ni las esposas, es decir, que ningún familiar se metiera en temas personales, “yo de verdad, es que en el fútbol donde mete la mano el papá o la mujer, se pudre todo”.



Y es que, eso no fue todo, pues antes de decir dichas palabras, Carlos Antonio Vélez señaló a las esposas de Franco Armani y Rafael Santos Borré como promotoras de conseguir representantes para jugadores de las selecciones y que, por estas razones, quedaban debiendo un importante dinero a anteriores agentes. Ana Caicedo y Santos Borré no se quedaron callados y movieron las palancas para demandar al periodista.



Rafael Santos Borré y Ana Caicedo consideraron que estaba incurriendo en “divulgación de información inexacta por afirmaciones realizadas sin fundamento alguno”. Carlos Antonio Vélez tuvo que rectificar lo dicho por el fallo a favor del Tribunal Superior de Bogotá. No le gustó mucho al manizaleño, pero fue necesario ante la demanda interpuesta y la razón que el jugador y la periodista tenían.



Sin embargo, Carlos Antonio Vélez no se quedó callado y volvió a la escena con testimonios venenosos, primero, en contra de la Selección Colombia, y segundo, hacia Rafael Santos Borré y Ana Caicedo, reiterando su opinión de que familiares no deben meterse en los temas directamente relacionados con el fútbol.



El miércoles 19 de octubre, Carlos Antonio Vélez habló en su programa Palabras Mayores con dardos a la Selección Colombia y dejando un mensaje claro para Rafael Santos Borré y Ana Caicedo. “Estamos por fuera del Mundial por la irresponsabilidad de unos tipos a los que todavía les tenemos que poner alfombra roja y a los que todavía los tenemos que elogiar porque de vez en cuando hacen un golcito o de vez en cuando juegan”, empezó.



Complementó con dos fuertes acusaciones para volver a defender su idea dicha en el programa que suscitó la demanda. Dijo que lo único que está diciendo son puras verdades, duélale a quien le duela, referenciando a quienes tutelaron, “siete partidos sin gol, los que hoy te ponen tutelas porque les dices la verdad, porque lo puedo probar. Ese día se perdieron y con él, muchos. Son muy poquitos por los que uno puede meter las manos al fuego”.



Sin embargo, Carlos Antonio Vélez no paró ahí. Soltó un comentario para apoyar lo dicho en programas pasados sobre la relación de padres y esposas en temas relacionados al fútbol, “uno no puede revolver cosas. Vengo diciendo que el peor problema que puede tener un jugador de fútbol es que su familia meta la nariz, las manos. Que puedan opinar, claro. Pero, que vayan a la instancia pública a meterle mano a las cosas… cuando le meten la mano al tema profesional es el acabose”. Seguramente, los mano a manos entre dichos actores continuarán con las duras palabras del periodista.