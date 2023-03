Junior y PSG son comparados tras fracaso: 'No todo es plata'

Tanto París Saint-Germain como Atlético Junior no tuvieron la mejor semana. Uno quedó eliminado de octavos en Champions League a manos del Bayern Munich, y el otro, no consiguió avanzar a fase de grupos de Copa Sudamericana al caer con Tolima. Dos fracasos de los que se sigue hablando y que dejan en evidencia a dos clubes con buena chequera.



Justamente, el periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a lo sucedido con el PSG, de Messi, Mbappé y compañía, y recordó que ser un equipo poderoso económicamente no es necesariamente el mejor. Aprovechó la situación para dejar de ejemplo en el FPC al Junior.

"No todo es plata. En fútbol el EQUIPO es más importante que ser RICO… Los números del fracaso del PSG son impresionantes. Manchester City todavía tiene opción de justiciar su millonaria inversión de los últimos años. Debe y tiene que ganar la Champions. (Aquí el ejemplo es el Junior)", destacó Vélez.



Ahora, toda la presión recae ahora sobre el equipo de Pep Guardiola, otro de los clubes ricos del mundo que todavía no define su clasificación a cuartos de Champions. El próximo martes lo hará ante el RB Leipzig, luego de empatar 1-1 en el juego de ida.



En lo que respecta al Junior, su fracaso en el torneo continental podría significar la salida del técnico Arturo Reyes, a quien tampoco le rinde en la Liga Betplay y al que ya le aparecen opciones de reemplazo.