La millonaria multa a Coman en Bayern Múnich por simplemente conducir

Kingsley Coman es uno de los hábiles extremos que tiene el Bayern Múnich en su ataque. El francés ha levantado su nivel en los últimos años y ya es figura del equipo bávaro. Incluso, hay escuadras como Manchester United que quieren ficharlo para la próxima temporada, pues se destaca en la Bundesliga alemana y la Champions League.



Sin embargo, Coman fue severamente castigado por la dirigencia del Bayern. Recibió un fuerte llamado de atención y además fue multado con 50 mil euros. ¿Qué hizo? Aparentemente nada distinto a llegar conduciendo su automóvil hasta el entrenamiento del club alemán.



¿Llegó ebrio, o con algún grado de alcohol? No. ¿Acaso tenía su licencia vencida o había recibido una infracción de tránsito? Tampoco. El pecado de Coman fue haber llegado en su camioneta Mercedes Benz Clase G, y no en el carro de marca audi.



Lo que pasa es que el Bayern Múnich es patrocinado por audi, y le da un carro de la marca a cada jugador, con la orden de usarlo para ir a las prácticas o a cualquier evento del club. Sin embargo, Kingsley Coman no hizo caso, le tocó parquear a algunos metros de la sede deportiva, en la calle, pues no cumplió con las normas y las órdenes del equipo.



Así fue visto Kingsley Coman. Foto:

La orden de usar solamente el audi para asistir a las prácticas la dio Karl-Heinz Rummenigge, director del club, pues audi posee una participación del 8,33% en el club y su patrocinio tiene un valor de alrededor de 50 millones de euros anuales, con un contrato que va hasta 2029.



Así, Coman deberá pagar algo más de 200 millones de pesos colombianos solamente por utilizar el carro equivocado.