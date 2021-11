Pareja de futbolistas rompe las redes tras título verde: serán padres

El defensor central de Atlético Nacional, Cristian Castro Devenish, y la exjugadora del América de Cali, Daniela Henao, compartieron este jueves la noticia más importante de sus vidas. La pareja de recién casados está a la espera de su primer hijo. El anunció se dio tras la celebración del primer título del futbolista con los verdolagas: la Copa Betplay 2021, conquistada en Pereira. Las redes estallaron en comentarios.

“Muchas veces no siempre obtenemos lo que queremos, si no lo que mucho merecemos, porque detrás de cada esfuerzo hay miles de bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. No es cuando tú quieras es cuando él lo desee, eso se llama ser perseverante y me quedo con lo más lindo que Dios ha hecho en tu camino y es que no estás solo porque llegó a tu vida lo que tanto tú y yo habíamos anhelado, y hoy me siento orgullosa de ti porque elegí el mejor papá para uno de mis primeros hijos y en una fecha tan especial siendo campeón”, escribió Daniela Henao en su Instagram.



La futbolista que jugó para Nacional pero que también militó en Cortuluá y que se coronó campeona con América en la Liga Femenina 2019, mencionó en sus redes que soñó con jugar fútbol por mucho más tiempo pero ahora se dedicará a ser esposa y madre.



Cristian y Daniela han vivido una historia de amor que no han dudado en compartir en redes sociales. Sin embargo, no habían filtrado fotografías del matrimonio que se habría llevado a cabo el pasado mes de octubre. La única imagen de aquel día la había subido el papá de la futbolista. En el reciente anuncio del embarazo se ven un par de imágenes de aquel día. La feliz pareja no se cambia por nadie y celebra por partida doble: título verdolaga y bebé en camino.



Pero no todo fue felicidad en medio de la ola de reacciones. La futbolista publicó en sus historias que recibió mensajes poco agradables por el hecho de portar la camiseta de Nacional. "El que se sienta incómodo viéndome con una camiseta de Nacional, lo invito a que aprenda a ver buen fútbol y una institución muy buen estructurada", dijo haciendo un llamado al respeto.