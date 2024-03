Otro problema en rueda de prensa: así se calentó DT de Real Cartagena

Nueva polémica en una rueda de prensa del fútbol colombiano. Este lunes, luego de que Unión Magdalena empatara 2-2 con Real Cartagena, se presentó un rifirrafe entre un periodista de Santa Marta y el técnico Alberto Suárez, quien dirige al equipo cartagenero.



El periodista Goodnar García, asistió a la rueda de prensa con la clara intención de entrar en confrontación con el entrenador del Real Cartagena, pues él mismo confesó que normalmente no hace presencia en este tipo de espacios, pero que bajó por que Suárez le “dio papaya”.



“No he asistido a ninguna rueda de prensa, pero hoy me da la papaya. ¿Cuál es el resentimiento con estos colores y con el Unión Magdalena?”, fue la pregunta con la que incitó el periodista al técnico.



“No habías bajado y eres tan descarado de decir que hoy bajas porque vine. ¿Por qué no te liberas? Anda donde un psicólogo que te ayude a liberarte de Suárez”, comentó el entrenador, pero las cosas fueron calentándose.



“No puede ser que, con una actividad que es el cuarto poder (periodismo), vengas con resentimientos; los resentimientos y la rabia son tuyas. Esta rueda de prensa no es para expresar los resentimientos ni las rabias…hablemos de fútbol”, añadió Alberto Suárez.



El entrenador culminó diciendo: “Te vas a morir un día de esto de un infarto, porque no logras liberarte; libérate para que puedas crecer en tu profesión”.



Así fue el rifirrafe entre un periodista de Santa Marta y Alberto Suárez, entrenador del Real Cartagena. Los dos ya habían tenido discusiones en otras ruedas de prensa. pic.twitter.com/nN42cBqbJp — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 12, 2024

El rifirrafe entre periodista y técnico viene de tiempo atrás, pues ya García había encarado a Suárez en una rueda de prensa de 2023, cuando el entrenador dirigía al Envigado FC y el Unión estaba en la A.