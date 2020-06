'Soy del pueblo': Vidal responde a las críticas por apoyar protestas

El mediocampista del Barcelona y de la Selección de Chile, Arturo Vidal, respondió a través de su cuenta de Instagram, a las personas que lo han criticado por apoyar las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos y no a las que sucedieron en los últimos meses en Chile.

Vidal expresó su indignación con el asesinato de George Floyd con la publicación de una imagen totalmente negra que se volvió tendencia en redes sociales, tras el trágico suceso en Mineápolis,



La publicación del chileno causó criticas entre los ciudadanos del mismo país, que le reclaman apoyar las manifestaciones en su país, así como apoya las de Estados Unidos. Una de las críticas que más llamó la atención fue la de la futbolista de la Universidad de Chile, Catalina Carrillo, quien aseguró: "Qué lindo te ves 'apoyando' Arturito... pero se te olvidó tu pueblo en octubre..."

Que lindo te ves “apoyando” Arturito... pero se te olvidó tu pueblo en octubre... 🤫 https://t.co/awf1LDbePZ — Cata Carrillo Rapaport 👁✋🏻 (@Catacrapa_9) June 3, 2020

Las críticas al jugador chileno no pararon, tanto así que el futbolista exBayern Múnich y Juventus, dio la cara y respondió a sus críticos en Instagram, afirmando: "Ustedes pueden hablar y decir lo que quieran de mí.. Soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crió conmigo y vivió lo mismo que yo".



"Gracias a ellos también, familia y amigos... Y para los sin memoria que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importan más los colores que la igualdad en nuestro país. Por eso, yo, dejo la vida en lo que hago, no soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso", finalizó.