Tiemblan en la Premier: jugador arrestado por presunto delito sexual

Hay alarma y desconcierto: un futbolista de la premier League fue arrestado bajo sospecha de delitos sexuales contra menores de edad el pasado fin de semana.



La policía allanó la casa del sospechoso, cuya identidad se mantiene bajo estricto secreto. Se sabe que el jugador fue suspendido indefinidamente por su club mientras se adelanta una investigación más detallada



El diario The Sun informó que el deportista fue entrevistado por la policía el viernes en la noche, que la investigación estaba siendo dirigida por el Equipo de Incidentes Mayores de la Policía de Greater Manchester y que se trata de "delitos muy graves".



Un portavoz del club le dijo al medio: “Podemos confirmar que hemos suspendido a un jugador del primer equipo en espera de una investigación policial. El club seguirá apoyando a las autoridades en sus consultas y no hará más declaraciones".



La policía dijo que el señalado fue puesto en libertad bajo fianza y el medio sensacionalista citó a una fuente que dijo: “ha aturdido al vestuario. Todos esperan que las acusaciones no sean ciertas. Se ha hundido".



Se esperan más revelaciones en las próximas horas sobre este incidente.