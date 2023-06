Wilmar Roldán lanzó fuerte dardo a Óscar Julián Ruiz: ‘No me inspira’

El árbitro Wilmar Roldán es sin duda uno de los centrales más importantes que tiene el fútbol colombiano en los últimos años y también es uno de los de más reconocimiento en el continente sudamericano y mundial tras sus participaciones en citas mundialistas.

A lo largo de los años jugadores y técnicos han hablado de Wilmar Roldán y para muchos el árbitro es un hombre muy polémico no solo por sus decisiones arbitrales, sino por actitudes que a veces han enfurecido a los que están en cancha.



Pese a que Roldán es un árbitro que poco da declaraciones, esta vez dio una de las pocas entrevistas y en los ‘Súper Combo de RCN Radio, entregó una explosiva declaración en la que mencionó a árbitros que han sido importantes en el fútbol colombiano y entre ellos, mencionó a Óscar Julián Ruiz, considerado en su momento como uno de los mejores que ha tenido Colombia en la historia reciente.



Al parecer Roldán no se la lleva bien con Ruiz y en sus declaraciones se refirió a que a él no se parece en nada, prefiriendo hablar poco del exárbitro.



“Tengo más el estilo de JJ Torres, de Óscar Julián Ruiz no me parezco en nada gracias a Dios. De quién no me inspira, no hablo", dijo contundente Wilmar Roldán.



​De igual manera, se refirió a su ausencia en el Mundial de Catar y resaltó que hubo algunas personas que no dejaron que asistiera a la cita mundialista. Además, que busca ser un ejemplo en la nueva generación arbitral que viene a futuro.



Haber llegado a Catar era mi mejor momento, algunos personajes no dejaron que yo fuera…A mí me gustaría seguir en la comisión arbitral, quiero inspirar e instruir a la nueva generación de árbitros colombianos", mencionó Roldán.