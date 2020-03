Un motivo más: el argentino que se une a la lucha contra el cáncer 

Muchas veces la vida de los futbolistas pasa a un segundo plano después de su rendimiento en la cancha, los fanáticos y espectadores se quedan con la imagen de lo que sucede dentro del terreno de juego, pero inevitablemente también son seres humanos y poseen problemas como cualquier otro, claro, bajo otras circunstancias económicas, pero al fin y al cabo problemas. Para Ángel Correa los problemas de salud salud siempre han estado en su carrera, y esta vez lejos de lo que pase con el covid-19, Correa se unió a la lucha contra el cáncer, su mamá lo padece y así confirmó su apoyo en las redes sociales.

"No hay tregua para tu enemigo en el campo de batalla , pueden tocar tu cuerpo , pero tu alma es intocable , aunque desgarren tu carne , tú Fe es inquebrantable. No te robaran quien eres, tu espíritu es más fuerte. Esta guerra la tienes ganada, sos nuestra guerrera te amamos". Con este mensaje el jugador del Atlético de Madrid muestra la situación por la que está pasando, de ahí su cambio de 'look' en señal de apoyo a su mamá y a todas las personas que padecen de esta enfermedad.

Claramente, Correa, como muchos otros ciudadanos es un luchador más de la vida, pues a pesar de la crisis sanitaria que se vive en España a causa del covid-19, su mayor concentración está en brindarle el mejor de los cuidados a su mamá y esperar que pasa con la Liga pues el panorama ante la crisis no es nada alentador para la comunidad europea.