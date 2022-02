Ex Millonarios denunciado por violencia intrafamiliar en el exterior 

Un nuevo escándalo se le viene al delantero que pasó por Millonarios en el 2014 y fue subcampeón con la selección de Perú en la Copa América del 2019, luego de que su ex esposa Génessis Alarcón diera a conocer los diferentes acontecimientos que hizo su ex esposo cuando convivían juntos.



En el programa Magaly TV, la firme, de Perú, la ex esposa de Andy Polo denunció los actos que hizo el actual jugador de la MLS cuando convivían juntos, donde asegura que tuvo actos de violencia con ella y con sus hijos.



"Me jaló el cabello, me caí al piso, me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado" afirmó Génessis Alarcón.



Además confirmó que también ha tenido actos de violencia con los hijos "Sí, también ha sido violento con mis hijos. Hace unas semanas mi hija se puso mal y no dejaba de vomitar. Lo único que me quedó hacer fue vender mis zapatillas, las cosas que tengo, porque él no se hace cargo".



Esta denuncia no ha caído muy bien en el entorno de la Selección, ni mucho menos de los medios de comunicación de Perú que piden que abran una investigación al jugador de 27 años y en dado de ser culpable que le caiga todo el peso de la ley.



Por otro lado el equipo Portland Timbers donde milita el peruano, se pronunció sobre el tema y le notificó al delantero que fue suspendido de todas las actividades del club mientras la MLS realiza la investigación.