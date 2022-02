¿Sin Benzema contra PSG por Champions? El peor temor del Real Madrid

Real Madrid ha soltado la Copa del Rey y ha concentrado sus esfuerzos en LaLiga, en la que no parece tener rival, y específicamente en la Champions League y en PSG, su rival en octavos de final.

Pero ahí es donde están las preocupaciones, pues al día de hoy no cuenta con el hombre más influyente para el técnico Carlo Ancelotti: Karim Benzema sigue lesionado.



El francés se lesionó en el duelo contra Elche, el 23 de enero (2-2) y se habló de una lesión mínima, pero pasaron dos semanas y el de este sábado, contra Villarreal, era el partido marcado para su regreso. No será así.



Medios madrileños coinciden en que el atacante está casi descartado pues la lesión sería en realidad una rotura del bíceps femoral que requiere de más días de recuperación.



Ahora, Villarreal es el problema menor pues el colchón en el liderato es de 6 puntos sobre Sevilla. Pero el asunto grueso es el duelo contra PSG por los octavos de final de la Champions League, programado para el próximo martes. Si la decisión es cuidarlo ahora parece prudente. Pero la gran preocupación es que el tiempo al final no alcance y no pueda llegar sano a París, donde ya muchos aseguran que puede llegar pero no al cien por ciento.



Esa posible baja es la gran preocupación de Ancelotti. La baja de su estrella en la capital francesa, nada menos, sería la peor de las noticias.