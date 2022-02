¡Locura por reventa de entradas! Lo que vale ver PSG vs Real Madrid

¿Sin plan para el 15 de febrero? ¡No busque más! Ese día, a las 3:00 p.m. (hora colombiana) se enfrentan PSG y Real Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League. Lo que sí no es posible garantizar es que, si por casualidad anda en París, pueda asistir al Parque de los Príncipes.

Para PSG, sin duda, es el partido del año. No solo por el rival y porque son dos de los equipos más poderosos del mundo, sino porque, finalmente, parece que las estrellas de la plantilla han logrado alinearse: Messi viene de jugar tal vez su mejor partido en Francia en la victoria 1-5 contra Lille este fin de semana y su comunicación con Mbappé es más que fluida.



Eso seguramente ha disparado el interés de la gente en el duelo del 15 de febrero y el mercado de entradas ha reaccionado con una subida exorbitante de los precios.



Lo primero que hay que saber es que la mayor parte de las entradas está en manos de los socios y que , para ponerlas a la venta, si es que les resulta más atractivo ver el juego en casa y ganarse lo que dan en el mercado, la única manera es a través de los propios canales del club. Es básicamente una reventa legal que le deja a la institución el 18 por ciento de la ganancia.



Pues bien, resulta que están a la venta algunas localidades y que, a diferencia de lo que pasa en Inglaterra, donde no se puede exceder el precio original, en Francia todo depende de la oferta y la demanda.



Y eso está ordenado, al parecer, por una especie de locura colectiva: las entradas, que cuestan 245 euros, ahora están sobre los 2.200 euros y se espera que, más cerca del juego, superen fácilmente los 3.000 euros. Por eso el club advierte a los dueños de las entradas que, si llegan a esas cifras, tendrán que declarar la ganancia ocasional a la Hacienda francesa, lo que sin duda afectará el negocio.



Significa que, en devaluados pesos colombianos, una entrada al duelo PSG vs Real Madrid cuesta hoy alrededor de un millón de pesos, casi la cantidad con la que vive una familia de un salario mínimo.



Hoy son pocas las entradas que están a la venta. Así que si quiere un plan redondo, es su momento: París, fútbol y clásico, en un solo paquete... se le tiene, pero le cuesta.