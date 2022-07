Andrés Felipe Román se despide de Millonarios: reacción de los hinchas

Andrés Felipe Román puso fin a su ciclo en Millonarios y fichó por Atlético Nacional. La noticia cayó mal entre los aficionados albiazules, pero no tanto porque haya llegado al equipo rival, sino por la manera cómo se fue: quedó libre y no aceptó una renovación, a pesar del respaldo del club bogotano en los momentos más complicados de su carrera.



Y es que no se puede olvidar que Román, lateral derecho que jugó 113 partidos y marcó 9 goles con el embajador, estuvo a punto de ser transferido a Boca Juniors en 2021, pero cuando estaba a punto de firmar, el club argentino descartó su fichaje, al detectar una miocardiopatía hipertrófica.



Millonarios protegió al jugador y le realizó un completo estudio médico, con exámenes y pruebas de alto nivel, para descartar cualquier anomalía de su jugador. Caídas las negociaciones con Boca, y luego de que se determinara que el futbolista tenía síndrome de corazón de atleta (algo que no le impide jugar), Román volvió a jugar y hasta fue convocado a la Selección Colombia.



Sin embargo, en el último año se habló de su renovación, pero ni el jugador ni su empresario quisieron aceptar la oferta que le hizo Millonarios para quedarse. El jugador quedó libre y este viernes 15 de julio firmó contrato con Atlético Nacional.



Un mensaje que fue rechazado

Horas antes de hacerse oficial su paso a Nacional, Andrés Felipe Román se despidió de Millonarios con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



“Hoy agradezco de manera muy especial a @millosfcoficial por darme el privilegio de haberlos representado por casi 6 años, mi vínculo con la institución llegó a su fin, no sin antes agradecer a su afición por todo su apoyo en los peores y en los mejores momentos, a mis compañeros por el tiempo compartido y a los entrenadores y dirigentes por depositar su confianza en mi trabajo. Gracias por todo su cariño…”, escribió Román.



Y aunque ex compañeros del jugador, como Wuilker Faríñez, reaccionaron positivamente al mensaje, la mayoría de los comentarios de los hinchas de Millonarios fueron de rechazo a su gratitud al club.



En las redes hubo respuestas negativas, pues los aficionados se sienten traicionados por Román, que le faltó un verdadero gesto de agradecimiento y no aceptaron su despedida.