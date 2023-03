¿Pájaros tirándole a escopetas? Agresor de Cataño se ríe de periodista

El país donde nada es suficientemente grave, ni una agresión a un futbolista por la espalda en plena cancha de juego, ya ofrece poco para la sorpresa. Eso sí, no se cansa de decepcionar.

Lejos del video en el que manifestaba arrepentimiento, el tristemente famoso Alejandro Montenegro, agresor de Daniel Cataño en el duelo Tolima vs Millonarios que no se pudo jugar y que provoco sanciones para el club de Ibagué y para el jugador azul, sigue haciendo de las suyas.

​

El joven, de 21 años, dijo que quería ser gestor de paz pero en realidad alimenta la violencia con su intento vano de hacer creer que no hizo nada con memes y burlas en sus redes sociales.



Uno de sus últimos comentarios apuntó a la reconocida periodista Andrea Guerrero, quien en un video criticó el hecho de verlo caminando cerca al estadio Manuel Murillo Toro a pesar de tener una prohibición del gobierno municipal de ingresar: "delincuente y desadaptado" lo llamó, criticando su supuesto nuevo rol de creador de contenido. "Da vergüenza, en este país no pasa nada", dijo la presentadora.



La respuesta de Montenegro fue una publicación en Facebook en la que dijo: "Los delincuentes en Colombia sí trabajan" y subió un video de una muñeca que recita en tono burlesco lo que dijo Guerrero, con el comentario: "Por cosas cómo estás es que amo el internet , cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia".



El agresor de Cataño ahora parece indignado por una reprochable acción suya, que causó vergüenza en todo el país y que no se castigó con suficiente dureza. Es una pena que no haya aprendido nada.