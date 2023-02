Adriano posa con pelirroja y ex responde: ¡manda papeles de divorcio!

Contaba Javier Zanetti que su vida se cortó para siempre cuando jugaba en Inter de Milán, y un día cualquiera lo llamaron a decirle que su padre había muerto. Su vida quedó en una pausa de luto y depresión de la que, al parecer, no salió nunca.

Ahora Adriano es criticado por su dilatada vida privada, que pasa, a sus 41 años, por modelos y una vida de triviales placeres. Bueno, nada nuevo... salvo unos papeles de divorcio.



El ex futbolista posó en una yate abrazado a una bella pelirroja en su cumple y entre las decenas de mensajes que recibió, uno especial: el de Micaela Mesquita, su ex, quien dijo alegrarse por sus conquistas.







¿Muy civilizada? Pues no. Es que por andar tras la pelirroja, identificada como Raquel Bastos, y pagando botellas de champaña de 3.000 euros la botella, se olvidó de un detalle: "¡Ay, qué hermoso! Te deseo toda la felicidad del mundo. Adriano, envíame los papeles del divorcio", escribió la bella Micaela Mesquita, la ex esposa del brasileño, de quien se separó en diciembre solo 24 días después de la boda.



.Aunque Raquel se apresuró a negar un romance, ya a la ex le importa poco qué hay entre ellos. Lo único que quiere es su libertado. A ver si alguna vez Adriano le saca tiempo y le firma. Todo lo demás no importa.