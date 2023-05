Santa Fe no puede de visitante y es tercero: dolorosa derrota en Perú

Independiente Santa Fe se complicó en la Copa Sudamericana. El equipo bogotano no mostró su mejor versión ante Universitario en Perú y perdió puntos importantes en busca de la clasificación a la siguiente instancia del campeonato.



Recién comenzado el partido, Universitario se puso en ventaja y comenzó a complicar al cuadro colombiano. Emanuel Herrera aprovechó una seria de rebotes en cerca del área defendida por Espitia y con una definición rápida, puso a celebrar al público presente en el estadio.



Luego del gol, Santa Fe no encontró respuestas y se desesperó para buscar el empate, sin embargo, sus esfuerzos no terminaron en gol. Tras el descanso, el local salió a dominar las acciones y cerró espacios para que su rival no pudiera aproximarse.



El segundo tiempo tuvo un claro dominador y tras varios intentos, logró estirar la ventaja. En el minuto 66, Anduy Polo se asoció con Matías Di Benedetto y el defensor, que ganó el duelo aéreo a su marca tras el tiro de esquina, impactó con su cabeza para poner el 2-0 final.



De esta manera, Independiente Santa Fe quedó en el tercer lugar de la tabla del grupo. El equipo colombiano suma 4 puntos y en la próxima jornada viajará a Argentina para medirse ante Gimnasia, que aún no ha ganado en esta edición. Universitario, que ahora es líder, enfrentará a Goías.