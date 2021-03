Tolima y Cali empiezan sueño continental: así jugarán por Sudamericana

Con el argentino Franco Nicolás Torres y el uruguayo Gaston Rodríguez como principales novedades, Deportivo Cali desplazó 20 jugadores para su partido de ida de la fase 1 de Copa Suramericana frente al Deportes Tolima, este martes (7:30 p.m.) en el Estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.



Los que no viajaron para el compromiso fueron Andrés Colorado, quien debe pagar una fecha de sanción por haber sido expulsado ante Vélez Sarsfield en el certamen del año pasado; Marco Pérez y Carlos Robles por fatiga muscular, pero sí aparecen juveniles como Daniel Luna, Joan Ramírez y Gianfranco Cabezas.



El presente del conjunto verdiblanco no es el mejor, ya que viene de cuatro empates consecutivos y una derrota en el clásico por Liga BetPlay I-2021, pero se entusiasma con volver a lo que fue su funcionamiento en las primeras jornadas, además de la expectativa por ver en acción a dos de sus cartas extranjeras, especialmente Rodríguez, quien al parecer ha tenido muy buenas actuaciones en los entrenamientos.



Como se recuerda, Tolima pasó a comandar la Liga con 23 puntos, los mismos del Cali, pero su diferencia de gol es superior a la del conjunto vallecaucano.



El técnico Alfredo Arias ha sido repetitivo en que la falta de definición ha determinado el resultado de varios partidos, pero confía en que la repetición de movimientos pueda surtir efecto ante un rival que es sólido en defensa y mediocampo, además de mucha potencia en el ataque, al que suman constantemente sus defensores centrales.



Tolima superó un presunto amago de crisis interna entre su técnico, Hernán Torres, y el arquero Álvaro Montero, volviendo a ser un equipo complicado y de diferentes variantes de ataque, llevado de la mano por el talentoso Jáminton Campaz.



Parece probable que el equipo regrese al 4-2-3-1 que le ha dado buenos réditos, Ángelo Rodríguez volvería a estar solitario en punta, pero con la llegada permanente de quienes lleguen por los costados, Vásquez y Velasco.



Sobre la actualidad del plantel, Alfredo Arias dijo que “me ha tocado perder más veces y no hay otra que levantar la cabeza, en el fútbol siempre hay una revancha a la vuelta de la esquina”.



En cuanto a lo que han hecho para mejorar, Arias sostuvo que “entrenar, analizar, corregir y reafirmar lo que hacemos bien. La confianza en el plantel la tengo, no la perdí, sé que no tengo que recuperar ninguna confíanza”.



De la motivación del grupo expresó: “Todo es futbolístico, todo me ocupa y todo me preocupa, es verdad que llevamos cinco partidos sin ganar y hacía 12 que no perdíamos, contando el del repechaje de Copa Suramericana con Millonarios, no se pueden separar las cosas porque yo trabajo en el fútbol”.



Acerca de si las novedades que presentó en el clásico tuvieron algo que ver con el planteamiento del partido de Copa Suramericana, dijo que “las variantes que hice no fueron por pensar en Tolima, las hice convencido de que el equipo debía encontrar más juego. Esto les enseñará muchísimo a los jóvenes”.



También aclaró la situación de Jhon Vásquez, ausente en el clásico: “Vásquez no estaba para reaparecer, pero teníamos un par de días para verlo en los entrenamientos”.



Alineaciones probables

Deportes Tolima: Álvaro Montero (William Cuesta); John Narváez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Jeison Angulo; Juan David Ríos, Carlos Sierra, Jáminton Campaz, Junior Hernández; José Ortiz, Luis Miranda.

D.T.: Hernán Torres.



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Balanta, Kevin Velasco, Andrés Arroyo (Gastón Rodríguez), Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alfredo Arias.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué).



Árbitro: Carlos Mario Herrera.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces