Medellín, con obligación de triunfo visita a 9 de Octubre de Ecuador

Deportivo Independiente Medellín visita este martes 3 de mayo, desde las 7:30 de la noche a 9 de Octubre de Ecuador, por la cuarta fecha del grupo E en la Copa Sudamericana 2022. Luego de perder en Pereira contra Internacional, la obligación en el poderoso radica en vencer al ‘super 9’, para mantener la lucha por la clasificación.

9 de Octubre se juega su última carta en la Copa

Tras un flojo rendimiento en la Liga ecuatoriana, donde son últimos con seis puntos en 10 partidos disputados, en la Copa Sudamericana sumó un punto de nueve posibles. Es por eso que necesita ganar los juegos restantes para pelear hasta el final por el puesto de clasificación. Sin mayores cambios en su nómina, 9 de Octubre recibirá en el estadio Jocay de Manta al DIM.

“Lo primero es trabajar en la cabeza de los muchachos porque venimos de una seguidilla de partidos con malos resultados, hoy, nos llegaron una vez y nos convirtieron, hicimos el gasto, hemos tocado fondo y estamos mucho más comprometidos con sacar esto adelante”, detalló el técnico Juan Carlos León.

A diferencia del partido en Medellín, se espera un juego más fluido y ambicioso para el ‘super 9’, quienes esperan una asistencia masiva para este encuentro internacional.

Por su parte, José Luis Cazares salió molesto con el arbitraje del partido anterior frente a Guaireña en Paraguay. “Hemos sido superiores, pero lastimosamente no convertimos las muchas opciones que tuvimos, no pueden pasar estas situaciones con el arbitraje, no nos pitaron 2 penales claros, nos vamos muy inconformes, pero esto es fútbol”.

Medellín quiere recuperar los puntos perdidos en Pereira frente al colero del grupo

Luego de certificar la clasificación a los cuadrangulares semifinales en la Liga colombiana, tras cinco torneos. Deportivo Independiente Medellín viajó a Ecuador en busca de un triunfo que permitan meterse en la lucha por la clasificación. El poderoso tendrá una novedad entre sus convocados y es la ausencia de Jean Pineda por motivos personales. Julio Comesaña pondrá el mejor equipo disponible para lograr tres puntos en la tabla.

Andrés Mosquera Marmolejo comentó que “tenemos buenas sensaciones, el rival es complicado, juega bien, manejan la pelota y tienen una salida clara. Nosotros también contamos con buen juego, queremos ir a buscar los tres puntos y pelear la clasificación. El grupo sabía lo que iba a ser el semestre, desde la pretemporada, nos preparamos para afrontar la mayor cantidad de partidos. Hay que responder cuando el profesor (Julio Comesaña) disponga que juguemos”.

Sobre lo que ha sido Luis Erney Vásquez en el arco, Andrés remarcó que “la preparación es igual para nosotros. Luis Erney es un gran arquero. Al final el técnico decide quien juegue, los hinchas y los compañeros están tranquilos por quien juegue”.

Por su parte, Julio Comesaña señaló que “será un partido importante, ellos no vienen en buen momento, pero no hay que confiarse. Tenemos el deseo de ganar y eso es lo que nos podrá más cerca de la clasificación. Mentalmente estamos bien, hay jugadores con mucho desgaste y se nota en algunos movimientos en la cancha, el tema es que cuando uno modifica el equipo, el que entra no siempre tiene las mismas características del que sale. Hay que cambiar la estructura y debemos revisar muchas cosas, nuestra prioridad es la Liga, pero no vamos a renunciar a nada. Cada posibilidad que tengamos, la vamos a luchar a muerte”.

Además, proyectó sobre el partido como “un juego con más intensidad, ellos van a jugar, no creo que hagan tiempo. Intentarán salir jugando, no sé como lleguen futbolísticamente, pero lo más importante es hacer un buen juego”.

Finalmente, el técnico explicó la ausencia en la convocatoria de Jean Pineda. “Entendemos que no estaría bien desde el punto de vista humano. Su hijo y su esposa lo necesitan y nos parece que corresponde para que esté al frente de sus cosas y acompañen a su hijo. Partidos hay muchos, hay compañeros que lo pueden reemplazar y también le puede servir para que se refresque, porque ha tenido muchos partidos seguidos”.

Datos entre 9 de Octubre e Independiente Medellín

Por torneos Conmebol, Independiente Medellín ha enfrentado en siete oportunidades a equipos ecuatorianos, con un balance de cuatro victorias, dos derrotas y un empate. 10 goles anotados y siete recibidos.

Alineaciones probables

9 de Octubre: Jorge Pinos; Geovanny Nazareno, Kevin Becerra, Manuel Lucas, Marcos Cangá; Danny Luna, Renny Jaramillo, José Luis Cazares, Mauro Da Luz, Harrison Mojica; Newton Williams. D.T.: Juan Carlos León.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Bryan Castrillón, Vladimir Hernández; Luciano Pons. D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Jocay de Manta.

Árbitro: Ivo Méndez (Bolivia).

T.V.: Directv Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8