DIM se juega la vida en Sudamericana: por la remontada en Argentina

Independiente Medellín aterrizó en Buenos Aires con la ilusión de arrebatarle la clasificación a San Lorenzo, luego de la ventaja que tomaron en el Atanasio Girardot con gol de Adam Bareiro. Este miércoles, a las 7:00 pm, saldrán por la remontada en el Nuevo Gasómetro pues de no conseguirlo se despedirán de los torneos continentales.



El rojo antoqueño viene de quedarse por fuera de la fiesta en Copa Libertadores y se aferra a la posibilidad de jugar los octavos en Sudamericana, torneo en el que quedaron eliminados Millonarios, Santa Fe y Tolima, después de la fase de grupos. Para el rojo antioqueño no hay un mañana, será ganar o ganar.

El técnico Alfredo Arias viajó con 31 jugadores a territorio argentino, en busca de la clasificación. El gran ausente es Edwuin Cetré, quien vio la roja en el partido de ida. Además, aparece como novedad Ánderson Plata, quien llegó como refuerzo este semestre y no había tenido acción contra San Lorenzo en la ida, ni el fin de semana contra La Equidad en el inicio de Liga.



El delantero guajiro buscará sumar minutos y estrenarse con gol: "Hay que hacer lo que siempre he venido haciendo y si llego es a aportar. Tenemos un buen grupo y esta revancha. Será un partido duro porque ellos tienen muchas fechas en las que no les marcan de local. Estos partidos se juegan con tranquilidad y paciencia", declaró.



El rojo antioqueño viene de empatar 2-2 ante Equidad, en su estreno por la liga local. La última vez que ganó fue en la quinta jornada de Copa Libertadores ante Metropolitanos. Después de ese partido encajó cuatro derrotas: cayó contra América y Millonarios en cuadrangulares de Liga I, frente a Internacional en fecha 6 de Libertadores y en la ida de los playoffs con San Lorenzo.



El equipo argentino en el que juega el defensor colombiano Rafael Pérez vive un presente diferente. Lleva diez partidos sin perder y en sus últimos ocho juegos como local, solo le marcaron un gol.

San Lorenzo vs Ind. Medellín

Día: Miércoles, 19 de julio

Hora: 7:00 pm (Hora colombiana)

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)

Árbitro: Anderson Daronco

TV: ESPN



Alineaciones probables

​

Medellín: Mosquera; Marulanda, Palacios, V. Moreno, Londoño; Torres, Loaiza, Quiñónes, D. Moreno: León (Plata), Pons.

San Lorenzo: Batalla; Pérez, Luján, Campi; Giay, Perruzzi, Elías, Braida; Leguizamón, Barrios, Bareiro.