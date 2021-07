Osorio pasa la página en América: ‘Ahora inicia nuestro proyecto’

América de Cali cayó 4-1 este martes contra Atlético Paranaense en Curitiba en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, resultado que con un global de 5-1 lo dejó eliminado en la serie.



El técnico Juan Carlos Osorio fue directo en la rueda de prensa sobre la mala presentación de su equipo y se excusó con los aficionados por la penosa actuación del plantel en Curitiba: “Prefiero simplemente y concretamente ofrecerle mis más sinceras disculpas a la afición por una muy mala presentación del día hoy".



En cuanto a lo que le espera en un futuro en la competencia nacional, señaló que “de ahora en adelante y al regreso, contando con casi todos los jugadores, iniciamos realmente lo que es el proyecto nuestro y ya lo evaluaremos sobre el tiempo. Nos parece que el club está aprendiendo a proteger un proyecto deportivo, hablar ahora de los que no estuvieron y por qué pudieron o no, me suena a disculpa; reitero, prefiero ofrecerle disculpas a toda la afición y al regreso saber exactamente con qué jugadores contamos y prepararnos para los próximos partidos que vienen”.



Refiriéndose a la parte administrativa, manifestó que “estamos optimistas e ilusionados de que el club está aprendiendo a cómo proteger a los jugadores que pueden ser muy influyentes para lograr títulos, y de igual manera consolidar una buena nómina que nos pueda ofrecer un proyecto deportivo durante 1 0 2 años y ojalá durante ese transcurso darle al club títulos importantes”.



Al mismo tiempo, el entrenador rojo le dio relevancia a la diferencia que las dos grandes potencias del continente hacen a través de sus clubes en certámenes internacionales: “Creo que Brasil y Argentina sirven de ejemplo a nuestro país a proyectos deportivos, para que se le dé prioridad a la competencia internacional”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces