Hugo Rodallega: 'Levantar la cabeza y pensar en lo que viene'

El pasado miércoles, Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana y se despidió de las competiciones internacionales por lo que resta del año 2023. El cuadro bogotano cayó frente a Goias, que tuvo una gran actuación de su portero.



Hugo Rodallega, uno de los veteranos y referentes del cuadro albirrojo, habló tras la derrota y destacó el partido realizado por el arquero rival, además, lamentó la falta de eficiencia a la hora de definir las jugadas en ataque.

“No tuvimos la eficacia que se necesita en estos partidos, a lo mejor creamos mucho, pero no fuimos efectivos y eso nos costó ante un rival que se paró muy bien, que vino a hacer su trabajo. Sabían ellos que también con un empate estaban dentro y también tuvieron inteligencia al cerrarnos los espacios. Nosotros no paramos de intentar, el arquero de ellos hay que felicitarlo, hizo un gran partido, tuvo grandes atajadas”, señaló el delantero de 37 años en entrevista con DSports.



“Lo positivo, las ganas, el querer ganar, darle vuelta al partido, pero hay muchas cosas por mejorar; en este tipo de torneos uno no puede dar ventajas. Hay que aceptar la derrota, es algo que no queríamos. Hay que darle la vuelta a la página, levantar la cabeza y pensar en lo que viene”, añadió Rodallega.



A pesar de su gol, que significó el 1-1 parcial en el minuto 71, Santa Fe no pudo hacer buen partido y tuvo varios errores en el fondo. "No nos paramos bien, les regalamos espacios que ellos aprovecharon. Nos controlaron los movimientos y nos costó reaccionar, pero dimos mucha ventaja”, comentó el futbolista.



Por último, pidió perdón a la afición por el resultado y la eliminación. “Estoy triste porque queríamos darle una alegría. Desde el hotel nos dieron su apoyo y agradecerles el acompañamiento y pedirles una disculpa”, concluyó.