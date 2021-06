Fortalezas y debilidades de Paranaense, rival de América en Copa

Atlético Paranaense quedó confirmado este martes como rival de América de Cali en los octavos de final de la Copa Suramericana, certamen que se reanudará después de la Copa América.



El conjunto brasileño fue primero del Grupo D con 15 puntos, 5 por encima de Melgar de Arequipa, 9 más que Aucas y a 11 del colero, el venezolano Metropolitanos F.C.

Por los lados del cuadro vallecaucano todavía no se confirma al nuevo técnico, pues Juan Carlos Osorio aún no firma, y mucho menos la lista de jugadores que llegarán y los que abandonarán la institución.



FUTBOLRED contactó a Silvio Xubaca, editor del periódico Bem Paraná, con el objetivo de conocer la actualidad del rival de los escarlatas.



"Es un equipo muy fuerte defensivamente, pero con poca creatividad en el sector ofensivo. El técnico en 2021 es el portugués Antonio Oliveira, hijo de Toni (ídolo portugués del Benfica). En 6 partidos jugados marcó 8 goles y recibió 1, lo que demuestra que su promedio de gol no llega a los dos tantos.



En Suramérica, el director Paulo Autuori firmó el acta y ha sido oficialmente el técnico, ya que la Conmebol no aceptó la inscripción de entrenador de Antonio Oliveira, por lo que entre ambos lideran el equipo.



La figura del Furacão es el centrocampista ofensivo Nikão. Fue campeón con el club de la Copa Brasil 2019 y en la Copa Sudamericana 2018, lo que lo convierte en un ídolo de la afición.



El defensa Thiago Heleno y el portero Santos también participaron en estos títulos y son muy importantes. Santos fue convocado por la selección brasileña por el técnico Tite en 2020. La sorpresa en 2021 es la punta de Vitinho".



Acerca de por qué hay deficiencias en la generación de juego, Xubaca afirmó que “es difícil de explicar, quizás porque el equipo principal ganó casi todos los partidos (9 victorias y 1 derrota en la temporada 2021) y está ganando a pesar de que no tiene que ser muy dinámico y ofensivo. Nadie en el club (ni Autuori, ni Antonio Oliveira ni los jugadores) expresó su preocupación de que el equipo sufriera para ganar. En todas las entrevistas afirmaron que lo más importante es ganar”.



La mayoría de los jugadores que conformaron la plantilla en 2020 se mantuvieron, Antonio Oliveira era asistente y fue ascendido en 2021.



“Es consistente en defensa. Es muy difícil que le marquen goles al Atlético. Solo concedió 1 tanto en la primera fase de la Copa Suramericana. Fue la defensa menos vencida en la primera fase del certamen. Pero no es consistente en el ataque. Crea pocas oportunidades y, para empeorar las cosas, ha desperdiciado oportunidades claras. El esquema táctico del equipo fue 4-2-3-1 y prácticamente de allí no se movió en todos los juegos. Tiene dificultades en creación, no es un equipo defensivo en postura, aunque su falta de potencia ofensiva se da en la demora para finalizar. Tal vez hay falta de velocidad en el intercambio de pases”.



Los volantes de contención son Richard y Christian, seguidos de Vitinho (izquierda), Jadson (centro) y Nikão (derecha) en el sector ofensivo, en tanto que el delantero central es Kayzer. Lo que podría cambiar la actuación ofensiva del Atlético es la llegada del uruguayo David Terans, ex Peñarol, comprado por 7 millones de reales.



Terans hizo su primer partido con el Atlético el domingo pasado, cuando entró en la segunda parte y dio el pase al gol de Carlos Eduardo (victoria por 1-0 sobre América-MG).



En 2021, el Atlético también formó un equipo alterno, un elenco B, que jugó algunos partidos en el Campeonato Paranaense (torneo regional). El grupo principal jugó 10 partidos en la temporada (6 en la Copa Suramericana, 1 en el Brasileirao y 3 en el Paranaense).



La primera fase de la Copa fue difícil para el Atlético. Sufrió para ganar todos los partidos, excepto el que lo enfrentó a Aucas en la última ronda. El cuadro ecuatoriano ya estaba eliminado y llegó a Brasil con solo tres jugadores titulares. La única derrota fue para Melgar, en Perú, donde incluso mereció perder porque fue inferior a su rival.



Vitinho es el máximo goleador del equipo en esta temporada con 4 tantos en 9 partidos. De estos 4 goles, 3 fueron en remates desde fuera del área.



La formación base de Paranaense ha sido la siguiente: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Richard, Christian; Nikão, Jadson, Vitinho; Renato Kayzer.



Nikão también ha jugado por Jadson, quien tiene 37 años y es posible que no pueda soportar físicamente la cantidad de juegos en junio y julio. Sin Jadson, Nikão jugaría de central y se incorporaría otro delantero (Carlos Eduardo o Terans).



El Atlético 2021 basa su ataque con mucho aporte de los laterales (Khellven y Abner). Son muy ofensivos y se mantienen en terreno contrario la mayor parte del tiempo. Con eso, Richard da un paso atrás y se queda prácticamente como tercer mariscal de campo.



Los colombianos



El defensor central antioqueño Felipe Aguilar y el samario Jaime Alvarado hacen parte de la plantilla del Paranaense. Silvio Xubaca señaló que “Aguilar es suplente, ya que los centrales titulares son Thiago Heleno y Pedro Henriqe, mientras que el relevo inmediato normalmente ha sido José Ivaldo. Aguilar no está mal, pero no llegó a destacar, no obtuvo actuaciones muy positivas. Solo está jugando a un nivel medio”.



Sobre Alvarado, dijo que “jugó solo en el equipo alternativo. No jugó con el equipo principal. En el equipo de aspirantes, Alvarado fue uno de los mejores del equipo en el Campeonato Paranaense. Pero todavía no ha logrado jugar lo suficientemente bien como para competir por la posición con Richard y Christian (volantes de contención titulares).



Los partidos de octavos de final de la Copa Suramericana están previstos para las semanas del 12 y 19 de julio. El clasificado del duelo entre América de Cali y Atlético Paranaense se medirá al vencedor de Gremio-Liga Deportiva Universitaria.



