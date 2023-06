Definidos partidos de playoffs en Sudamericana: conozca día y hora

Conmebol anunció este viernes el fixture, con los partidos de ida y vuelta en los playoffs de Copa Sudamericana, fase que arrancará el martes 11 de julio. El jueves 20 ya estarán definidos todos los clasificados a octavos de final de la otra mitad de la gloria.

Colo-Colo vs América MG

Ida: 11/07 - 6:00 pm (hora local) - Santiago

Vuelta: 18/07 - 7:00 pm (hora local) - Belo Horizonte



Barcelona vs Estudiantes

​Ida: 11/07 - 7:00 pm (hora local) - Guayaquil

Vuelta: 18/07 - 9:00 pm (hora local) - La Plata



Corinthians vs Universitario

Ida: 11/07 - 9:30 pm (hora local) - Sao Paulo

Vuelta: 18/07 - 7:30 pm (hora local) - Lima



Patronato vs Botafogo

Ida: 12/07 - 7:00 pm (hora local) - Paraná

Vuelta: 19/07 - 7:00 pm (hora local) - Rio de Janeiro



Sporting Cristal vs Emelec

Ida: 12/07 - 7:00 pm (hora local) - Lima

Vuelta: 19/07 - 7:00 pm (hora local) - Guayaquil



Ind. Medellín vs San Lorenzo

Ida: 12/07 - 7:00 pm (hora local) - Medellín

Vuelta: 19/07 - 9:00 pm (hora local) - Buenos Aires



Ñublense vs Audax Italiano

Ida: 13/07 - 6:00 pm (hora local) - Concepción

Vuelta: 20/07 - 6:00 pm (hora local) - Santiago



Libertad vs Tigre

Ida: 13/07 - 9:00 pm (hora local) - Asunción

Vuelta: 20/07 - 8:00 pm (hora local) - Por definir