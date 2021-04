Cali confía en remontada ante Tolima para avanzar en Copa Suramericana

La esperanza es lo último que se pierde. Esa es la consigna del Deportivo Cali este martes (7:30 p. m.) cuando recibe al Tolima, en el juego de vuelta de la primera fase de la Copa Suramericana, en la que el elenco ‘vinotinto y oro’ dio el primer golpe con un contundente 3-0.



En muchas ocasiones ese marcador se convierte en lapidario, pero en el plantel vallecaucano existe toda la confianza en devolverle honores al conjunto que orienta Hernán Torres, sobre todo después de recuperar a Jhon Vásquez.



Sin embargo, quedarían por fuera los dos zagueros centrales titulares, aunque Jorge Arias fue convocado y lo esperarían hasta horas antes del juego. De lo contrario, sería reemplazado por Eduard Caicedo. En tanto, Hernán Menosse se resintió frente a Equidad el jueves pasado y seguramente le dará paso a Jorge Marsiglia. Tampoco estará Ángelo Rodríguez, expulsado en el juego de Ibagué, y el volante Andrés Colorado, que aún debe una fecha de sanción desde el certamen de 2020.



El triunfo del Jueves Santo por 2-5 sobre Equidad en Bogotá en la fecha 17 de la Liga Betplay I-2021 le devolvió al cuadro 'azucarero' un lugar entre los primeros ocho, pero más que eso la seguridad de que sí puede hacer goles, con el uruguayo Gastón Rodríguez inspirado y el arquero Guillermo De Amores confirmando su buena condición bajo los tres palos.



Tampoco es un misterio que la reaparición de Jhon Vásquez debe darle mayor desequilibrio y profundidad al equipo caleño, mientras que Marco Pérez sería el hombre en punta para luchar contra los espigados centrales tolimenses.



Alfredo Arias tendrá que plantear un partido inteligente para manejar los tiempos, controlar el ímpetu tolimense, pero, especialmente anotar los goles que necesita para acceder a la siguiente instancia. No puede haber desespero ni desconcentraciones porque el equipo que dirige Hernán Torres estará muy pendiente para aprovecharlos.

Tolima es un onceno equilibrado en defensa y ataque, aunque Cali busca recuperar todo lo bueno hecho en las primeras jornadas de la Liga y que lo tuvieron líder. La buena talla de los integrantes del cuarteto posterior obliga a que no se busque el juego aéreo, mientras que en el medio hay que tener mucho cuidado con el talento de Jáminton Campaz.



Sobre el Tolima, Alfredo Arias señaló: “Trataremos de poner el mejor equipo posible, iremos con esa esperanza de poder darle vuelta ante un rival muy difícil que día a día demuestra su poderío, tenemos un rival por delante fuerte, ganó en su cancha con muy buena ventaja, pero nosotros vamos a plantear un partido inteligente en el cual podamos tener la chance de darle vuelta. El trabajo ha sido mínimo, porque el viaje a Bogotá, el esfuerzo, cansancio, el domingo llovió torrencialmente, no pudimos entrar a la cancha, este lunes hicimos un trabajo más táctico, pelota quieta”.



El timonel uruguayo agregó que “Hay que buscar siempre tener la posibilidad siempre de darle vuelta al partido, ya sea por el trámite o por las posibilidades que tengamos, es importante mantener el cero en nuestro arco y estar continuamente creando las oportunidades, haciendo un juego que en los 90 minutos nos permita tener la esperanza de cambiar la situación”.



Por su parte, el central Jorge Marsiglia sostuvo que “tenemos que hacer un partido inteligente, queremos remontar, pero no nos podemos descuidar en la parte de atrás, porque un gol del visitante sería fatal”.

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Hora: 7:30 p. m.



Transmite: Directv, canal 610



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)



Asistentes: Dionisio Ruiz (Córdoba) y Richard Ortiz (Quindío).





Probables formaciones



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Eduard Caicedo; Darwin Andrade (Kevin Velasco); Jhojan Valencia, Andrés Balanta (Carlos Robles), Yeison Tolosa (Daniel Luna), Jhon Vásquez, Gastón Rodriguez; Marco Pérez.



D. T.: Alfredo Arias



Tolima: Álvaro Montero; John Narváez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Ánderson Angulo; Juan David Ríos, William Parra, Andrey Estupiñán, Jáminton Campaz; José Ortiz (Gustavo Ramírez), Luis Miranda (Ómar Albornoz).



D.T.: Hernán Torres.



