Alfredo Arias debutó en DIM: posesión y profundidad, entre los cambios

Este miércoles, Alfredo Arias tuvo su primera gran prueba en Independiente Medellín. El estratega vio cómo su equipo se quedó con diez, no le dieron una mano clara dentro del área y el gol de Adam Bareiro para poner en ventaja a San Lorenzo en la serie de repechaje de la Copa Sudamericana.



A pesar de las incidencias del partido, DIM mostró una cara en la primera media hora de partido que seguramente dará esperanzas a la afición. El sello del uruguayo se vio desde el pitazo final.

Recién comenzadas las acciones en el Atanasio Girardot, quedó demostrada la primera impronta de Arias: la tenencia del balón y la salida desde el fondo. La defensa del DIM fue la encargada de generar los primeros espacios para sortear la presión de San Lorenzo. Víctor Moreno y Jhon Palacios, los zagueros centrales que fueron inicialistas, se movieron de manera coordinada para mover el balón de lado a lado. Además, con balones en profundidad activaron a los atacantes.



Los desmarques en profundidad son un aspecto que se le vio a otros equipos dirigidos por el uruguayo de 64 años y en su debut con el DIM, no fue la excepción. Déiner Quiñones y Edwuin Cetré se ubicaron en las bandas y generaron preocupaciones a los laterales del cuadro argentino. Utilizando su velocidad, pudieron encontrar centros al área, aprovechando las dos referencias de área.

Expulsión de Cetré, punto de inflexión del partido:



A pesar de tener la iniciativa en el primer tramo del encuentro, el DIM no pudo desplegar todo su potencial en el partido, sin embargo, a pesar de la desventaja numérica, no renunció a la tenencia del balón. Arias reorganizó al equipo y envió a campo a jugadores de buen dominio y pausa.



El cambio principal fue que no buscó la proyección por las bandas sino un adelantamiento en bloque y con solo una referencia en punta. Para evitar que se notara la superioridad, le dio ingreso a Leyser Chaverra para volver a la línea de cuatro en el fondo.



Precisamente, ahí estuvo la clave del gol de San Lorenzo. En anteriores clubes, los equipos de Arias carecieron en defensa y a la hora de retroceder. Contra un equipo con mucho gol y resto físico, quedó evidenciada la necesidad del liderazgo de Andrés Cadavid.



Cabe recordar que hay jugadores que no fueron tomados en cuenta y que seguramente serán protagonistas en el partido de vuelta del repechaje, además de inicio de los torneos del fútbol profesional colombiano. El defensor y capitán es el primero, pero se le suman Anderson Plata, refuerzo del 'Poderoso', que dará peso ofensivo, despliegue, desequilibrio y velocidad.

Esta primera "prueba" de lo que aportará la llegada de Arias a Independiente Medellín dejó un sabor agridulce pues fueron factores fuera del funcionamiento los que no le permitieron conseguir un buen resultado. Ahora, deberá repetir conceptos y seguir trabajando para lograr avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana, además del debut en la LIga BetPlay 2023-II. DIM se estrenará frente a su público frente a La Equidad el 15 de julio. La revancha contra San Lorenzo se jugará a mediados de la próxima semana.