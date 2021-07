América ya tiene estadio para recibir a Paranaense en Sudamericana

Después de analizar diferentes opciones para conseguir el estadio en el que será anfitrión del Atlético Paranaense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Suramericana, América recibió este miércoles respuesta positiva.

Se trata del moderno Hernán Ramírez Villegas, de Pereira, ciudad que a través del alcalde Carlos Maya dio el visto bueno para que los ‘diablos’ jueguen el martes 13 de julio ante el conjunto brasileño, eso sí, pidiendo que los aficionados no vayan a cometer desmanes en ese territorio.



El burgomaestre le dio autorización a la Corporación Deportiva de Pereira, Cordep, entidad que administra varios escenarios deportivos de la capital risaraldense, para que se pueda cumplir con el compromiso. Los rojos en Copa Libertadores también fueron locales en Bucaramanga y Barranquilla en su momento ante los trabajos de remodelación para la Copa América, que finalmente se fue para Brasil.



FUTBOLRED contactó a Sandra Grajales, directora ejecutiva de la entidad, quien confirmó que “tendremos al América en nuestra ciudad, la solicitud llegó el martes, ellos estaban en conversaciones telefónicas desde la semana pasada, pero el oficio fue de ayer. A nosotros nos fue muy bien con Nacional y Equidad, no tuvimos problemas de orden público, espero que el martes también tengamos un buen comportamiento de los hinchas y se pueda hacer el evento deportivo sin problemas”.



La señora Grajales añadió que la idea es hacer un buen trabajo en conjunto para que se pueda realizar el cotejo, con todas las medidas de bioseguridad: “Tenemos toda la disposición de trabajar articulados para que todo se desarrolle de la mejor manera. Estamos muy contentos, estábamos esperando que el América jugara acá, ya que había escogido otras ciudades, ahora la posibilidad de tenerlos nos llena de satisfacción haber confiado en nosotros, esperamos que todo se pueda desarrollar de la mejor manera”.



Esta no era la primera vez que el club escarlata había solicitado el escenario de Pereira en préstamo, pero según Sandra, “infortunadamente no se había podido dar respuesta positiva porque no estábamos en los mejores momentos en la ciudad, en la última se les dio respuesta positiva, pero era muy tarde porque ya tenían listo de Bucaramanga. La curva de contagio acá ha estado controlada, aunque ahora lo más importante es que no tenemos público y el tema de paros no está tan difícil, antes se juntó con el cierre de vías a nivel interno y eso afectó para dar respuesta positiva”.



Como se sabe, América no podrá contar con el Estadio Pascual Guerrero hasta después del 22 de junio, debido a que las obras del cambio de iluminación antigua al de luces LED tuvieron un retraso.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces