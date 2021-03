La Equidad recibe a Deportivo Pasto en 'mata-mata' de Sudamericana

Deportivo Pasto no la tuvo tan fácil para llegar a Bogotá y después de atravesar a pie un derrumbe, llegar al aeropuerto y tomar un vuelo a la capital colombiana, arribó para este jueves, a partir de las 7:30 pm, jugar la ida de la fase previa en la Copa Sudamericana. La Equidad será su rival, equipo dirigido por Alexis García, que marcha mejor en la liga colombiana.

Equidad y Pasto ya se vieron las caras en 2021



Los duelos entre aseguradores y volcánicos no suelen dejar muchos goles, y suele arrojar marcadores muy apretados. El más reciente fue este año por la primera fecha de la Liga Betplay, cuando los dirigidos por Diego Corredor y Alexis García se dieron cita en el estadio Libertad, de Pasto. El compromiso que terminó igualado 2-2, con dobletes de Sebastián Herrera por el local y Diego Herazo por el visitante.



En 2020 se enfrentaron en dos ocasiones, en Pasto el equipo bogotano ganó (1-2) y en Techo empataron a un gol. En 2019 sellaron empates con marcador 0-0, y más atrás, en 2018, Equidad ganó 1-0 en casa y sellaron un 0-0 en Pasto. Es decir, en los últimos siete juegos, los aseguradores han ganado dos y los demás han sido empates.



El compromiso que se jugará en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín', por disposición de Conmebol, será a partir de las 7:30 pm. Llevará transmisión exclusiva por Directv Sports.



Las voces en la previa



Cristian Bonilla, jugador de La Equidad: "tenemos un equipo que está en buen momento y está bastante bien para enfrentar la Copa. Equidad es un equipo que tácticamente es muy fuerte, línea por línea somos muy sólidos. Yo me siento bien aquí por la confianza, la continuidad, y he venido analizando a los atacantes, que son rápidos. En estas llaves es vital mantener el arco en cero".



Francisco Rodríguez, jugador del Pasto: "Sabemos de las fortalezas de Equidad, de su juego sólido como local. Es un equipo de altura, un equipo muy físico. Pero nos concentramos en nuestras fortalezas, en lo que podemos hacer como conjunto. Jugar contra un equipo de la misma liga no es una ventaja, todo lo contrario, porque los clubes se conocen mucho y eso va a dificultar el trabajo".