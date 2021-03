‘No los mandamos a echarse atrás’, Alexis García sobre su Equidad

El próximo jueves (7:30 pm), La Equidad recibirá en el estadio El Campín a Deportivo Pasto, por la fase previa de la Copa Sudamericana 2021. El entrenador asegurador, Alexis García, se refirió a la buena campaña que vienen desarrollando en la Liga Betplay, donde su equipo marcha quinto en la tabla con 22 puntos, a solo uno del liderato.

La Equidad tendrá una gran tarea y es la de mejorar aquella presentación en la Sudamericana de 2019, cuando se convirtieron en el "equipo revelación" al llegar históricamente hasta los cuartos de final, donde a la postre quedaron eliminados frente Atlético Mineiro. El elenco bogotano tiene en el camino al Deportivo Pasto, al que tendrá que vencer en este "mata-mata" para poder avanzar en la competencia continental.



Este lunes, en una conferencia de prensa organizada por Directv Sports, el técnico Alexis García que asistió en compañía de su portero Cristian Bonilla, habló de sus fortalezas, pero también del próximo rival.



Lo primero que dijo el entrenador es que no le gusta la idea de enfrentarse a otro equipo colombiano y que uno deba quedarse en el camino: "a mi me hubiera gustado jugar con un equipo de afuera". Sin embargo esta fase previa se desarrolla así y así tendrán que afrontarla. Él se mostró confiado en su equipo y cree que no serán quienes deban despedirse de la competencia antes del roce internacional.



Alexis García elogió el trabajo de sus jugadores y resaltó la versatilidad que han mostrado en la liga local, en la que suman seis triunfos. Reconoció que la salida de Matías Mier, al Medellín, y Pablo Sabbag, al fútbol argentino, fue un duro golpe para el equipo pero lograron reemplazarlos "bien". También se refirió a su "joven" plantilla que está conformada por 26 jugadores, entre ellos ocho juveniles.



Aclaró que su equipo siempre se trabaja ofensivamente y que "no mandamos al equipo a echarse atrás", refiriéndose a los partidos en los que La Equidad termina retrocediendo y jugando muy defensivo. "No me gusta hablar de fútbol defensivo o de fútbol ofensivo, en el fútbol siempre se propone y este equipo siempre busca ganar". Este año, con nuevas caras, como la de Diego Herazo quien anda enchufado con el gol, su equipo buscará seguir haciendo historia. Alexis confía plenamente en eso.



Sobre si tiene que elegir una de las dos competencias, Liga Betplay o Copa Sudamericana, el técnico fue claro al decir que seguirán trabajando para cada partido independientemente de la competencia: "para nosotros cada partido es una oportunidad, no lo vemos como amenaza".



Por otro lado, el portero Cristian Bonilla dijo que está muy cómodo con La Equidad, y confía en que podrán avanzar de fase. Quiere aportar de su experiencia y seguir aportando "su granito de arena" para que los aseguradores consigan buenos resultados. Destacó que cuando se está "cómodo y con confianza" en un equipo, las energías fluyen, y esta es la razón por la que sus resultados se ven en La Equidad. También contó que está revisando con lupa las variantes ofensivas del Pasto.



Para el torneo continental volverán varios de los titulares, como el caso de Daniel Mantilla a quien quisieron darle un poco de descanso en el último juego; el volante estuvo en los minutos finales en el triunfo frente a Envigado (3-1). Pablo Lima, quien también estuvo ausente en la Liga, también estaría disponible para enfrentar al Pasto.



Cabe recordar que esta llave iniciará en Bogotá el próximo jueves y se cerrará en el estadio Libertad de Pasto el 8 de abril.