Tolima, sin sintonía en la definición: derrota contra Flamengo

La final de la Liga BetPlay y el subcampeonato quedaron atrás para el Tolima. Los jugadores sabían que no había tiempo para lamentos ni llanto, nueva opción para seguir avanzando en Copa Libertadores. El rival, nada más que Flamengo, que llegó a Colombia con un contagio masivo de Covid, viéndose obligado a cambiar su nómina.



Tolima generó y generó, pero nada fue suficiente para llevarse la victoria o sacar el empate. Un solitario gol de Andreas Pereira definió todo, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



Deportes Tolima arrancó buscando tener la pelota, manejarla y buscarlo. Sin embargo, Flamengo se acomodó rápidamente en la cancha y tomó las acciones en la cancha. La primera acción para los locales llegó en los pies de Juan Fernando Caicedo, que anotó el gol, siendo anulado por el juez de línea. El VAR hizo la respectiva revisión, confirmando la decisión correcta.



Los brasileños empezaron a acercarse con peligro, rondando el área de Domínguez. El desarrollo del juego le permitió a Flamengo acumular bastantes jugadores en campo contrario. Luego de una serie de rebotes, la pelota le quedó a Andreas Pereira, desde fuera del área. Gran remate de pierna derecha, que terminó entrando por la mitad del arco colombiano, dejando quieto al portero ecuatoriano del Tolima.



La respuesta del Tolima fue inmediata, llegó un remate de Miranda que controló Santos, pese a estar bien posicionado, generó peligro en el área rival. El portero de Flamengo volvería a ser protagonista. Mal rechazo que terminó en los pies de Rovira, remate con el arco vacío, pero la defensa brasileña llegó para salvar el tanto. La acción no acabo allí, centro para Caicedo, definiendo con un ‘taco’ mandando la pelota por fuera.



Las constantes llegadas del Tolima en el primer tiempo no faltaron. Caicedo, Lucumí y Mianda, como los más incisivos para el ataque, la efectividad no llegó y perdonaron al Flamengo. El inicio del segundo tiempo fue con toda la iniciativa de los de Torres, buscando con determinación el arco rival.

Ante esto, Flamengo optó por retrasar más su bloque y tener una propuesta defensiva, conservando el gol de ventaja. Pese a los movimientos del estratega tolimense, al darle ingreso Cataño y Rangel, fue poco lo que pudo inquietar, con peligro, el arco de Santos. Las pocas opciones que terminaban en Miranda, luego de la sucesión de toques, no fueron capitalizadas, perdonando en múltiples ocasiones.



Flamengo solo se limitaba a salir en contragolpe, apenas inquietando el arco del Tolima y tratando de cerrar el compromiso, sobre el final del partido. Los minutos finales fueron un monólogo del Tolima, que en Lucumí sacó un remate potente, Santos apareció como salvador en los intentos finales de los colombianos.



El partido de vuelta se disputará el próximo 6 de julio, en el estadio Maracaná.