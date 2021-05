‘Todo el mundo habla después del resultado’: Viera repartió palo

El fútbol colombiano vive un momento realmente complicado en torneos internacionales. Ningún equipo pudo clasificar a la siguiente fase de su respectivo certamen, situación que se viene repitiendo los últimos años.



Justamente uno de las grandes decepciones fue protagonizada por el Junior en Copa Libertadores. El cuadro barranquillero no pudo con el colero Santa Fe y perdió la oportunidad de clasificar a octavos dejando en el camino, ni más ni menos, que a River Plate.

Al respecto, el capitán rojiblanco Sebastián Viera dio el balance no solo de su equipo sino en general de los equipos cafeteros en el máximo certamen continental. En si opinión, “falta competir mejor”.



Respecto a la presentación del Junior en Copa, fue claro: “Fue un golpe duro porque se demostró la ilusión de pasar a segunda fase, se compitió hasta el último minuto. Hicimos lo posible por pasar (contra Santa Fe), nos pegaron dos pelotas en el palo, nos sacaron dos en la línea y no se nos pudo dar. Mirando el grupo, cómo fue la Copa, creo que hicimos un buen juego, nos faltaron resultados: se nos escapa un partido acá contra River que eran dos puntos vitales, contra Fluminense empatamos un partido que también debimos haber ganado y el primer partido contra Santa Fe se nos escapan dos puntos más. En casa no pudimos sumar nunca de a tres por pequeños detalles y eso en la Copa te lo cobran”.



Justamente sobre el doloroso empate con River en Barranquilla, el guardameta de 38 años aseguró que así como al equipo le marcaron en los inicios del partido “por desconcentración” o sobre el final “por no poder mantener el resultado”, es una situación que “le pasa a todos los equipos... es fútbol, es normal”.



Un ejemplo de ello fue la necesidad de mejorar en las pelotas quietas defensivas por los goles recibidos frente al elenco millonario y Fluminense, “nos tuvo que pasar eso para mejorarlo”.



Por otro lado, respondió a las críticas que se suelen hacer argumentando los malos resultados con falta de jerarquía: “Todos hablan después del resultado. Nosotros competimos en el grupo nuestro. No estoy justificando ni siendo conformista, nada que ver, en el grupo competimos, le jugamos de igual a igual a todos... nosotros fuimos a jugar a todas las canchas de igual forma, bien o mal, guste o no guste lo hicimos. Un equipo si jerarquía no lo hace”.



Fue reiterativo en el mensaje de que su equipo compitió a lo largo del certamen, incluso aseveró “que digan que Junior no intentó ganarlo sería una equivocación... Santa Fe tuvo una sola ocasión de gol, al minuto 90, nosotros cuántos no tuvimos. No los hicimos porque la sacaron en la línea”.



Por lo pronto “nos queda mirar para adelante, tenemos la Liga“. Recordemos que los dirigidos por Luis Amaranto Perea disputarán las semifinales del torneo local contra Millonarios.