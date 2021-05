¿Renunció Harold Rivera? Así vive Santa Fe el día después de River

Mucho silencio este jueves en la concentración de Santa Fe en Buenos Aires. Tensos momentos el día después de la derrota 2-1 contra un River Plate diezmado y sin arquero en la Copa Libertadores. En suelo argentino se vivió una vergüenza que le ha dado la vuelta al mundo, pero en el club colombiano lo único que no quieren es decir cosas, tomar decisiones, en caliente y a la ligera.



Muy temprano, el plantel tuvo una práctica, luego se dirigió todo el equipo al hotel donde está hospedado Santa Fe. Silencio, encierro en los cuartos, murmullos y meditación sobre lo que pasó. La horrible noche en Argentina ya pasó, pero hay que reaccionar.



Desde Argentina, medios informaron de una supuesta renuncia de Harold Rivera, que no es cierta. FUTBOLRED ha consultado con la concentración cardenal y por ahora no hay decisiones tomadas, así que la versión de salida del entrenador fue rápidamente desmentida por varias partes.



Sobre el medio día de Argentina, Harold Rivera citó a sus jugadores a una reunión. Hubo autocrítica, voces de varios futbolistas, mensaje de levantar el ánimo lo más pronto posible y despedirse de la Copa Libertadores de una forma digna. El martes, 25 de mayo, Santa Fe enfrentará a Junior de Barranquilla haciendo de local en Ambato, de Ecuador.



Desde el lado de la dirigencia hay hermetismo. No ha habido conversación con el entrenador para hablar de la continuidad del proyecto. Y en principio, el DT estará la próxima semana dirigiendo el último partido de Copa Libertadores; luego se verá qué se decide.



FUTBOLRED había adelantado que hubo contacto con Juan Cruz Real, pues el argentino fue ofrecido en caso de que se necesite un reemplazo para Rivera. Sin embargo, miembros de la junta directiva cardenal aseguran que el entrenador no sería el indicado para asumir.



Por ahora, no hay cambios, no hay remezón y solo se espera el final del semestre, para hablar de salidas y llegadas.