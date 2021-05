River Plate, en un partido memorable, derrotó a Santa Fe en la Copa

River Plate venció 2-1 a Santa Fe en el estadio Monumental, en duelo válido por la fecha 5 de Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo marcaron dos goles en los primeros seis minutos, y con eso les bastó para quedarse con los puntos. El elenco millonario jugó con un volante como arquero y disputó los 90' sin poder hacer cambios. Un duelo que sin duda pasará a la historia.

Santa Fe disputó un flojo partido en Buenos Arias y su defensa se "hizo agua" en los primeros minutos. River Plate, que salió con una actitud arrolladora, se aprovechó.



La primera anotación llegó a los 3 minutos, después de un remate que Leandro Castellanos le desvió a Agustín Fontana y terminó en poder de Fabrizio Angileri, quien no perdonó y la mandó al fondo.



Apenas pasaron dos minutos cuando el local volvió a aprovechar un error atrás, esta vez ganándole la espalda a los defensores. Julián Álvarez marcó el segundo después de un balón parado de Héctor Martínez, sobre mitad del campo. El delantero recibió, se giró y definió con un zurdazo, imposible para Castellanos. En 6 minutos, ya River ganaba 2-0.



A los 38 minutos, Santa Fe se salvó del tercero tras un insólito error defensivo. Milton Casco metió un centro desde la derecha, Torijano trató de rechazar y la pelota terminó en poder de Álvarez, quien sin dudarlo le remató a 'quemarropa' a Castellanos; en doble jugada la sacó de la línea el guardameta cardenal.



Apenas pasaron dos minutos cuando el millonario volvió a generar otra acción ofensiva, esta vez por izquierda, pero Alexander Porras cortó la jugada, para fortuna del equipo colombiano. En los primeros 45 minutos, Enzo Pérez intervino tras un zapatazo de Jeisson Palacios, de media distancia (que iba desviado); se estiró para sacarla al córner. Con la ventaja de dos goles se fueron al descanso.



En el complemento, Harold Rivera le apostó al ingreso de Kelvin Osorio y Diego Valdés, a fin de oxigenar la ofensiva, y consiguió tener más presencia. Osorio sacó un disparo, a los 53', que se elevó sobre el travesaño, y Alexander Porras, a la altura del minuto 65, tuvo su oportunidad pero Angileri salvó.



Lo que sí no pudieron evitar fue el tanto de Kelvin, a los 73 minutos, quien definió tras la asistencia de Jhon Arias. Antes de terminar el partido, el colombiano Jorge Carrascal pudo marcar el tercero, pero Castellanos le ahogó el grito de gol.



Más allá del envión anímico que pudo generar el descuento, Santa Fe no consiguió ser efectivo y terminó sufriendo el partido. River hizo la tarea y se trepó a la primera casilla del Grupo D, con 9 puntos, quitándole la posición a Fluminense que suma 8 unidades.