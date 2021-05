¿Puede River Plate inscribir un arquero a última hora? Habla la norma

Pasan las horas y la situación de River Plate se va haciendo más dramática: en la últimas horas reportaron 5 positivos de covid 19 más, que se suman a las 18 bajas reportadas tras el duelo contra Junior por Copa Libertadores y el clásico que perdió, por penaltis, contra Boca Juniors.

Los cinco nuevos casos fueron los de Ponzio, Montiel, Vigo, Beltrán y Londoño. Los que ya se habían dado de baja son Armani (arq.), Rojas (def.), Zuculini (med.), Suárez (del.), Palavecino (med.), De La Cruz (med.), Petroli (arq.), Ponce (med.), Lux (arq.), Girotti (del.), Díaz (def.), Borré (del.), Pinola (def.), Pérez (med.), Bologna (por.), Rollheiser (del.), Simón (med.) y Bedoya (del.).



Significa que en la plantilla, para el duelo de este miércoles contra Santa Fe, solo quedan disponibles: Jonathan Maidana, Héctor David Martínez, Angileri, Milton Casco, Carrascal, Fontana, Peña Biafore, Lecanda, Paradela y Julián Alvarez. Ahí, como se puede ver, no hay porteros, con lo cual hay dos alternativas: solicitar una inscripción fuera de tiempo para Alan Díaz, el arquero del último clásico contra Boca Juniors, o improvisar a un jugador de los mencionados en el puesto de portero.



En el primer caso, una figura en el reglamento de Conmebol e inclusive el de FIFA hay una palabra que puede hacer la diferencia: "excepcional".



El texto de Conmebol explica que "en casos excepcionales, y a su exclusivo criterio, la Conmebol podrá analizar solicitudes... por motivos de lesión cuya solicitud y documentación sean enviadas en un plazo distinto al establecido en el 3.7.5". Desde Argentina se lee este artículo como una salvedad que obedece justamente a una circunstancia excepcional, como es la pandemia.



Sin embargo, el texto también tiene un detalle adicional: "no podrán arqueros sustituidos por lesión y sí podrán serlo jugadores sustituidos en fases anteriores, haciendo uso de este derecho reglamentario". En este punto se pueden apoyar no solo Santa Fe sino los siguientes rivales en Copa, pues podría entenderse la baja por contagio de covid como una lesión, un problema físico que hace imposible la participación del portero en el juego.





¿Puede #River inscribir a Leonardo Díaz en #CopaLibertadores?

Imágen 1: Reglamento de #Conmebol "En casos excepcionales..."

Imágen 2: Paper de #FIFA del año 2020 respecto al COVID. "El brote de COVID 19 es CLARAMENTE una circunstancia EXCEPCIONAL" pic.twitter.com/C68R9oeJHY — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 17, 2021

Lo otro que especifica la propia FIFA, en las explicaciones posteriores a la aparición de la pandemia, es que los periodos de inscripciones bien pueden modificarse en las actuales circunstancias: "antes de que comience un periodo de inscripción las FM podrán enmendar o modificar las fechas en 'circunstancias excepcionales. El brote de la enfermedad covid-19 se trata claramente de una circunstancia excepcional".



La discusión se dará en las próximas horas, cuando River, casi con toda seguridad, envíe su solicitud, en vista de su crisis por contagio masivo, alegando, entre otras cosas, que se distorsiona el espíritu deportivo. Pero ojo que no las tiene todas consigo, pues el reglamento es muy claro sobre la cantidad mínima de jugadores habilitados: mientras haya 7 jugadores disponibles, el equipo debe presentarse a jugar. De hecho, ya el año pasado Atlético Junior fue obligado a jugar los cuartos de final y las semifinales de Copa Sudamericana con sólo 2 suplentes.



River, en este caso, tiene 10 jugadores aptos, al menos por ahora. Y si no tiene un arquero, tendría que improvisar a un jugador de campo, lo cual no le sucedió nunca en la era profesional, según explicó el diario Olé. Ya perdió a los cuatro inscritos de buena fe, Armani, Lux, Bologna y Petroli, y ahora tendría que improvisar. Lo hizo en el pasado, por salida inesperada del arquero, pero nunca con un hombre de campo como inicialista en el arco.



Inclusive el colombiano Juan Pablo Ángel se puso los guantes en marzo de 1998, en un duelo que River le ganó 4-1 a Deportivo Español: se fue expulsado Tito Bonano a los 71 minutos y el delantero recibió el gol del descuento, de tiro libre.