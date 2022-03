Sin nada que perder: riesgos a correr en Millonarios contra Fluminense

Lo peor ya pasó y lo bueno es que tampoco fue tan malo: Millonarios perdió 1-2 contra Fluminense el partido de ida de la fase previa de Copa Libertadores. En la altura de Bogotá, sí. Pero con diez hombres casi todo el partido y una capacidad de riesgo admirable... casi temeraria.

Tiene una desventaja de un gol y eso es más positivo de lo que muchos esperaban, pues hasta los propios seguidores azules temían una goleada que dejara todo sentenciado y acabara relegando el partido de vuelta, este martes en Río de Janeiro (7:30 p.m. hora colombiana) a un mero requisito reglamentario.



Pero es fútbol. El rival tiene más nómina, es cierto; tiene más experiencia, no hay duda; tiene ahora al público a su favor y la tranquilidad de saber que un empate es suficiente para avanzar sin que haga falta sobreactuarse. Pero precisamente esa confianza es la que hay que atacar este martes, esa comodidad de haber ganado a 2.600 metros de altitud (no crean, para los brasileños eso tiene sabor a gesta) puede jugar en contra y a ese error habría que apostar.



Después de todo, ¿qué más va a perder Millonarios en Río de Janeiro? ¡Nada! Ya cayó en su casa, como estaba previsto en casi todas las casas de apuestas, y eso no tiene reversa. Si sale con el cuchillo entre los dientes puede pasar una de dos cosas: que se coma tres goles, lo que sumaría a la estadística y no mucho más, o que pueda dar un batacazo como el que, por momentos, quiso buscar en Bogotá. Lo bueno es que el técnico Alberto Gamero ni sabe ni quiere salir a esconderse y eso ya garantiza que pueda pasar algo. ¿A qué arriesgarse? Tome nota:



1. Atacar desde el portero



Si algo sabe hacer el Millonarios de Gamero es poner la cara con la misma valentía en Montería que en Río de Janeiro. No será gran cosa pero no jugar en el Maracaná sino en el estadio de Vasco da Gama resta miedo escénico. Después hay que apelar al saque largo de Montero; a las proyecciones ofensivas de Vargas y/o Llinás, bien en el juego aéreo o con uno de los dos soltándose cuando haya oportunidad; al desborde de Ruiz con el respaldo de Macalister Silva; a la precisión de Vega para sacar al equipo; a Herazo 'matándose' entre los centrales para provocar un error. Si es el último partido de Copa Libertadores, que sea como le gusta al azul: atacando.



2. Que el rival corra detrás de la pelota



Una estrategia que seguro se pensó pero no llegó a ejecutarse en la altura de Bogotá, por el detalle no menor de tener que jugar con diez durante 72 minutos, es hacer que los veteranos pero por eso mismo inteligentes brasileños corran detrás de la pelota: Ruiz les hizo un par de diabluras en la ida que podría repetir esta vez (entre esas un penalti más bien buscado); Román, Bertel, Vásquez y Vega tienen edad para hacer que los persigan en vez de perseguir; Jader Valencia siempre es un revulsivo porque entra para rematar, cuando el rival parezca agotado... Está en el libreto azul, ha que encontrar la forma de plasmarlo en el campo.



3. ¡Que el arquero rival no tenga respiro!

​

Lo más probable es que Fluminense salga a sentenciar la serie con un gol temprano que desespere al rival, con lo cual hay que plantarse bien esos primeros 15 o 20 minutos. Pero después hay que buscar un gol que les cause una herida en la confianza y los obligue a abrirse y entonces se convierta Fabio en la diana del tiro al blanco: que le apunten de media distancia Vega, Román, Ruiz, Silva, Vargas, Vásquez... ¡Pereira que hasta goles de chilena hace! Que intenten todos sin pena que al final en Brasil casi nadie los conoce. Si los van a recordar que sea por un 'pepazo' de esos que saben hacer los de allá.