Águilas Doradas busca seguir volando en Libertadores: reto en Brasil

Águilas Doradas sorprendió en su primer partido de Libertadores y aunque las diferencias de nóminas con Red Bull Bragantino, el conjunto antioqueño logró conseguir un empate importante en la ida jugada en el estadio Atanasio Girardot.



Tras ese resultado positivo que deja soñando a los dirigidos por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, los dorados esperan revalidar ese empate a cero goles en Brasil, pues allí buscarán hacer la diferencia para continuar en la Libertadores.



El conjunto dorado buscará hacerles frente a los brasileños y esperan hacer lo que muchos equipos no pueden en ese territorio: ganar.



Para ello, las esperanzas de Águilas radican en que no han perdido hace cuatro partidos, tras sumar dos victorias y dos empates, así que esa buena racha buscarán continuarla en Brasil.





Sin embargo, algo que puede jugarle en contra a Águilas es su promedio de gol, pues apenas suma 0.7 goles convertidos en promedio, es decir, se les dificulta mucho perforar el arco contrario y eso puede ser una leve ventaja para los brasileños.



Aunque parece imposible, Águilas querrá aprovechar que Bragantino no es muy dominador jugando en su casa, pues promedia una baja producción de goles (0.6), mientras que resultados de local en sus últimos partidos del torneo regional han sumado dos derrotas, dos empates y tan solo una victoria, por lo que parece no tener su mejor forma en su estadio.



Alineación probable Bragantino:

Cleiton; Luan Candido, Léo Ortiz, Lucas Cunha, Nathan, Lucas Evangelista, Raúl, Jadsom, Vitinho, Eduardo Sasha, Helinho.



Alineación probable Águilas:

José Contreras; Mateo Puerta, Jeisson Quiñones, Víctor Moreno, Joaquín Varela, Mateo Garavito; Fredy Salazar, Jaen Pineda, Guillermo Celis, Jesús Rivas, Jorge Ramos.



Bragantino vs Águilas Doradas

Día: martes 27 de febrero

Hora: 7:30 p.m.

TV: ESPN 5 / Star+