‘Bolillo’, conforme: ‘No perder en Libertadores es sumar también’

Águilas Doradas y RB Bragantino no quebraron el cero en Medellín y definirán al ganador de su llave de la segunda fase previa de Copa Libertadores. El cuadro antioqueño, en algunos pasajes del juego, le jugó de tú a tú a los brasileños, pero la visita a punta de individualidades por poco lo gana.



Pues bien, tras este resultado, Hernán Darío Gómez dejó sus sensaciones del juego y se mostró conforme con lo hecho en el estadio Atanasio Girardot.



“Enfrentamos a un equipo que está cinco escalones por delante de nosotros. Fue un de lado y lado, bien parejo. Águilas Doradas viene ascendiendo en nivel táctico y trabajos individuales, todavía nos falta”, comentó de inicio.

“Quedo satisfecho con el equipo, luchó, corrió, le costó proponer, pero a veces lo intentó. El panorama es igual, enfrentamos a los brasileños. A veces en Copa Libertadores no perder es sumar también”, agregó.



Finalmente, 'Bolillo' fue autocrítico y aseguró que tuvo un error con los cambios que casi pagan caro: “Hice unos cambios y no era el momento de hacer cambios, porque hay partidos en los que no hay hacerlos. Cuando los hice se dañó el funcionamiento y casi pagamos por eso. Era mejor dejar el equipo como estaba, tenían orden y rodaje”.



Vale señalar que Águilas volverá a jugar contra Bragantino el próximo martes 27 de febrero a las 7:30 p.m. en el estadio Nabi Abi Chedid.