La semana de los colombianos en Libertadores y Suramericana

Esta semana se dará continuidad a la participación de los colombianos en los diferentes torneos del fútbol suramericano. En la Copa Libertadores y en Copa Suramericana, algunos jugadores tendrán el desafío en su último escalón para llegar a fase de grupos y también habrá participación de clubes colombianos.



Así llegan los futbolistas con los clubes internacionales a este encuentro.

Martes 19 de febrero



(Libertadores 6:30 p.m) Melgar vs. Caracas: Dahwling Leudo, con los peruanos, Jesús Arrieta, Juan Diego Giraldo y Juan David Muriel Cruz, con los venezolanos, son los colombianos para este partido. Leudo no fue titular en la fase anterior, pero sí tuvo algunos minutos, mientras que Arrieta y Muriel fueron quienes actuaron con Caracas la fecha anterior.



Miércoles 20 de febrero



(Libertadores 4:15 p.m.) Talleres vs. Palestino: Dayro Moreno, con los argentinos, estuvo de titular en los dos partidos de la fase anterior, mientras que Diego Valoyes solo contó con 19 minutos en el juego de vuelta.



(Libertadores 6:30 p.m.) Defensor Sporting vs. Atlético Mineiro: Yimmi Chará el delantero ha tenido buenas actuaciones con el club brasileño y en la fase anterior jugó los dos partidos.



Jueves 21 de febrero



(Libertadores 6:30 p.m.) Libertad vs. Nacional: la participación de los colombianos ha sido baja. Alex Mejía no disputó ninguno de los dos partidos y Macnelly apenas estuvo 17 minutos en el duelo de ida de la fase anterior. Pero la batuta está sobre Leonel Álvarez.



Clubes colombianos



Nacional: el verde antioqueño ya se desplazó a territorio argentino para preparar este duelo. El plantel viajó con la mayoría de sus futbolistas principales y entre los suplentes solo se quedó Gilberto García y Andrés Sarmiento. Aunque Hernán Barcos viajó con molestias, podría estar en este encuentro.



Once Caldas: los manizaleños jugarán de local este encuentro y llegan a este partido con un empate 1-1 contra Deportivo Santaní que les da la tranquilidad para jugar en el estadio Palogrande. Hubert Bodhert cuenta con su plantel en pleno para así sellar su cupo en la siguiente fase de la Copa Suramericana.