Medellín emprende su camino libertador: visita a Palestino en Chile

Deportivo Independiente Medellín visita este miércoles desde las 6:30 p.m. a Palestino de Chile por la ida de la segunda fase en la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago de Chile. A pesar del flojo arranque en la Liga, los dirigidos por Octavio Zambrano están en suelo austral convencidos de salir de su mal momento, enfrentando al conjunto árabe que vuelve a la competición tras cuatro años de ausencia.

Palestino ‘madrugó’ a su planificación pensando en su duelo copero

Desde el 4 de enero, Palestino comenzó su preparación para este encuentro, fueron 10 jugadores que se fueron del equipo que conquistó la Copa Chile 2018, mientras que llegaron 6 nuevos elementos. Por lo que el técnico Ivo Basay tuvo que reconstruir su grupo de cara a esta Copa Libertadores donde participan por quinta vez. Entre sus caras nuevas se destaca Cristóbal Jorquera, jugador que pasó por Colo Colo y la Selección Chilena.



“Todos los rivales son complicados, Independiente Medellín es un buen equipo, siempre está peleando los torneos locales. Estamos en la última fase de preparación, no me gusta jugar muchos partidos de pretemporada, hicimos algunos a puerta cerrada y esperamos que con eso podamos llegar muy bien para disputar este partido”, explicó Ivo Basay.



En cuanto al nivel actual del ‘poderoso’, Basay señaló que “hemos visto los últimos partidos de Independiente (Medellín) tuvieron un comienzo complicado, pero no deja de ser complejo”.



Medellín con el rótulo de favorito buscará su primera victoria en Chile

Tras la derrota sufrida en Barranquilla, el ‘equipo del pueblo’ partió el pasado domingo desde la arenosa con escala en Bogotá a Santiago de Chile donde lleva dos unidades de entrenamiento. Los dirigidos por Octavio Zambrano sufrieron la baja por lesión de Luis Tipton, quien sufrió un esguince grado dos en el tobillo izquierdo, por lo que fue descartado para el viaje. En su lugar estará Brayan Carabalí, central derecho que tuvo buena respuesta durante la pretemporada.



En cuanto al equipo, se espera que Elvis Perlaza ingrese en lugar de Jonathan Marulanda, mientras que Dairon Mosquera estará en lugar de Tipton. Hasta último momento estaría otra duda, si regresa a la titular Diego Herazo en lugar de Bryan Castrillón y que se forme un ataque con dos delanteros junto a Germán Cano.



“Tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos, nos han marcado goles que fueron por nuestros errores. Contamos con una nómina fuerte y disciplinada que debe mantener la ventaja en el marcador, tenemos que corregir y que los nuevos jugadores vayan entrando al circuito de juego que queremos”, remarcó el técnico Octavio Zambrano.



Por otro lado, Leonardo Castro ahora por la banda, quiere ser determinante en el ataque poderoso. “El profesor (Zambrano) quiere que trabaje más por banda para ayudarle al equipo”, indicó.



Este será el segundo partido que Independiente Medellín juegue en tierras chilenas por torneos CONMEBOL, la última vez visitó a Colo Colo en la recordada Copa Libertadores de 2003, fue en la tercera fecha del grupo 7 el 6 de marzo. Infortunadamente el resultado fue una derrota 2-1, el descuento del rojo fue de Malher Tressor Moreno, mientras que los goles del ‘cacique’ fueron de Manuel Neira y Marcelo Espina.



Alineaciones probables

Palestino: Ignacio González; Brayan Véjar, Alejandro González, Nicolás Díaz, Luis Mago; César Cortés, Julián Fernández, Agustín Farías, Cristóbal Jorquera; Roberto Gutiérrez, Lucas Passerini.



D.T.: Ivo Basay



Deportivo Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús David Murillo, Héctor Urrego, Dairon Mosquera; Nicolás Palacios, Diego Arias, Andrés Ricaurte, Leonardo Castro; Diego Herazo, Germán Cano.



D.T.: Octavio Zambrano



Hora: 6:30 p.m.



Estadio: San Carlos de Apoquindo, Santiago de Chile.



TV: Fox Sports y Facebook Watch.



Árbitro: Víctor Carrillo (Perú).



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín