La mala suerte los colombianos en las fases decisivas de Libertadores

Deportes Tolima tendrá un duro reto, ya dejando a un lado la derrota en la Liga BetPlay, donde quedó subcampeón, perdiendo la final del certamen contra Nacional en casa. Página aparte y el nuevo reto será la Copa Libertadores, donde los de Hernán Torres rompieron una mala racha de los clubes colombianos, pasando sin pena ni gloria durante varias ediciones.

Los octavos de final arrancaron esta semana. Ahora, la prubea de fuego para el Tolima será nada más y nada menos que Flamengo de Brasil, equipo que ya llegó para la disputa del duelo de ida de los octavos de final, en el estadio Manuel Murillo Toro, a partir de las 7:00 p.m. en Ibagué.



Y es que los años recientes para los clubes colombianos, a nivel internacional, han sido un completo desastre. Eliminaciones prematuras en fases previas, equipos que no logran competir a la altura en la fase de grupos, las diferencias económicas que existen con gran parte de los clubes históricos del continente y el mismo nivel del certamen local, son algunas de las explicaciones que tratan de darle a este fenómeno.



Tolima cortó una racha de cuatro años en los que un club colombiano no decía presente en la fase de octavos de final, siendo el más reciente Atlético Nacional en el 2018, quedando eliminado en dicha fase. Sin embargo, hay que irse un poco más atrás en el tiempo, para recordar al equipo del país que avanzó a cuartos de final.



Desde la edición 2016, cuando Atlético Nacional logró conquistar la Copa Libertadores, no se tiene registros de un cuadro del país en los cuartos de final. Para ese certamen, los verdolagas lograron avanzar y derrotar a Rosario Central.