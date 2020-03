Medellín no hizo respetar su casa en Copa: Cayó 1-2 ante Libertad

Deportivo Independiente Medellín perdió 1-2 con Libertad de Paraguay en la primera fecha del grupo H en la Copa Libertadores 2020. Los rojos de Antioquia tuvieron opciones, pero en el primer tiempo les dieron ventajas a los visitantes quienes se fueron adelante del marcador desde los primeros minutos de juego y estiraron la ventaja en la etapa inicial.



El primer tiempo tuvo a un Libertad incisivo, práctico y certero, rápidamente, al minuto 3, un tiro libre cobrado desde el sector izquierdo por parte de Nicolás Milesi, le quedó a Daniel Bocanegra, abriendo el marcador a favor de Libertad.



Tras el gol, Medellín presionaba, tenía la pelota, pero le faltaba profundidad. Al minuto 14, Larry Angulo remató cerca del área que exigió al arquero uruguayo Martín Silva. El conjunto rojo de Antioquia, reaccionó pero le faltaba ser contundente en el último tercio. El ‘poderoso’ abría la cancha, pero Libertad era fuerte en su zaga.



Al minuto 27, llegó el segundo gol de Libertad en un despliegue con velocidad de Sebastián Ferreira por derecha, quien vio bien ubicado a Óscar Cardozo, quien definió al palo de la mano derecha del arquero Andrés Mosquera Marmolejo que no pudo hacer nada para atajar el balón.

Medellín reaccionó, controlaba la pelota, pero se estrellaba con un conjunto paraguayo que se sentía cómodo con el resultado y evitaba el desgaste que estaba haciendo el conjunto local. Un remate de Javier Reina, al minuto 33, volvió a exigir al arquero Silva, en el poco trabajo que tuvo en el primer tiempo.



En la etapa complementaria, Medellín realizó dos cambios, salió Bayron Garcés y Larry Angulo, por Leonardo Castro y Edwin Mosquera, buscando más dinámica en el frente de ataque. Ambas variantes sentaron bien en el equipo, que fue más profundo, aunque les seguía faltando la definición.

Al minuto 13, un centro de tiro de esquina desde el sector izquierdo de Andrés Ricaurte, le quedó a Jesús David Murillo, quien con golpe de cabeza anotó para Medellín, descontando en el marcador para el local, quien estaba más activo en el frente de ataque.



Ambos equipos se repartían el control de la pelota, siendo Medellín más arriesgado, jugando en el terreno contrario, adelantando líneas, mientras que Libertad no quería saber nada más del partido y al minuto 30, estaba jugando con una línea de cinco defensas y cinco volantes.



Al final, Medellín no logró descifrar la defensa de Libertad y terminó cayendo en su primer partido en la fase de grupos, donde deberá buscar como visitante, lo que perdió en el Atanasio.



El próximo partido, Independiente Medellín visitará a Boca Juniors de Argentina, mientras que Libertad de Paraguay recibirá a Caracas de Venezuela.



Síntesis



Independiente Medellín 1-2 Libertad



Medellín: Andrés Mosquera; Didier Moreno, Jesús Murillo, Andrés Cadavida, Yulián Gómez; Larry Angulo, Adrián Arregui, Javier Reina, Andrés Ricaurte, Bayron Garcés, Juan Caicedo.

Cambios: Leonardo Castro por Bairon Garcés (1 ST), Edwin Mosquera por Larry Angulo (1 ST), Maicol Balanta por Didier Delgado (30 ST).

DT: Aldo Bobadilla.



Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Luis Cardozo, Diego Viera, Daniel Bocanegra; Iván Franco, Álexander Mejía, Nicolás Milesi, Héctor Villalba; Carlos Ferreria, Óscar Cardozo.

Cambios: Luciano Abecasis por Daniel Bocanegra (24 ST), Paulo Da Silva por Óscar Cardozo (28 ST), Adrián Martínez por Héctor Villalba (33 ST).

DT: Ramón Díaz.



Goles: 0-1: Daniel Bocanegra (4 PT). 0-2: Óscar Cardozo (28 PT). 1-2: Jesús Murillo (14 ST).



Amonestados: Adrián Arregui (32 PT), Óscar Cardozo (40 PT), Didier Delgado (41PT), Nicolás Milesi (43PT), Daniel Bocanegra (10 ST), Diego Viera 24 ST), Leonardo Castro (45+1 ST), Carlos Ferreira (45+2 ST).



Expulsados: no hubo.



Partido: aceptable.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 20.000 espectadores, aproximadamente.



Árbitro: Kevin Ortega (Perú).



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8