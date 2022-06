Durísima crítica de Gallardo en River Plate: 'peor no podemos jugar'

El técnico Marcelo Gallardo estalló al término del partido de River Plate frente a Vélez, por la ida de los octavos de final en la Copa Libertadores, en el que su equipo cayó 1-0 con anotación de penalti de Lucas Janson. El entrenador del equipo millonario fue autocrítico y reconoció que un peor partido no pudieron hacer.



El '10' colombiano Juan Fernando Quintero ingresó para el segundo tiempo, en el que Vélez estuvo muy cerca de ampliar la ventaja de no ser por el portero Franco Armani e incluso el VAR, que terminó anulando un tanto por fuera de lugar.

"Nos resultó incómodo jugarlo", fue lo primero que reconoció Gallardo, mencionando que le dieron toda la libertad a Vélez después del gol a los 15 minutos. "Nos costó. Quisimos cambiar en el ST para encontrar mejor calidad de juego con Juanfer y no salió. Le dimos espacios a Vélez y el resultado pudo ser más amplio. No jugamos un bien partido y lo positivo es el resultado. Es una ventaja mínima, debemos mejorar muchísimo y en nuestra cancha será un partido diferente".



El 'Muñeco' Gallardo mencionó que River no se encontró en la cancha y que tendrá que "mejorar muchísimo" para avanzar a los cuartos de final. "No nos encontramos. Cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones. Somos consciente de eso. Peor que esto no podemos jugar. Intentaremos cambiar la imagen", declaró al final sobre la serie que quedó abierta.



El partido de vuelta será el próximo miércoles 6 de julio en el estadio Monumental, a partir de las 7:30 pm, hora colombiana.